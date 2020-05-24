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【中概股回歸】安永：美無法取中港審計底稿 中概股退市需個別分析

金融經濟 21:13 2020/05/24

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安永全球上市服務主管吳繼龍稱，目前PCAOB確實無法從中國大陸、香港的審計事務所取得在美上市公司的審計工作底稿，但中概股是否面臨退市危機仍需視乎個別案例分析。

瑞幸咖啡（美︰LK）財務造假餘波未了，惹中概股審計底稿爭議。美國參議院上周通過一項法案，當中提及若美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續3年無法對在美上市外國公司進行審計核查，公司也無法證明其不受外國政府控制，可能被要求退市。安永全球上市服務主管吳繼龍接受本報專訪表示，由於國與國之間的互認安排，目前PCAOB確實無法從中國大陸、香港的審計事務所取得在美上市公司的審計工作底稿。

不過，針對有觀點認為中概股需聘請美國審計師才能避過退市危機，吳繼龍澄清，諮詢文件寫明若外國公司聘請當地的會計師事務所，而該事務所屬國際性會計師事務所，在全球執行同一套審計標準、方法，監管當局可要求不執行條例。他表示，目前美國考慮執行相關條例，但尚未成為法律，若條例最終通過並執行，亦需視乎個別案例分析。

吳繼龍認為，中概股回流除受美收緊監管推動，亦因阿里巴巴 （09988） 回港後交投活躍，以及恒指改革鼓勵。中美政治角力成為中概股回歸重要推動力，而香港「一定會得益」，因過去數年全球最繁忙市場無非納斯達克、港交所及紐交所，企業可選的市場實際上並不多。

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會計 阿里巴巴－SW（09988） 中國概念股 美國上市公司 香港 安永

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