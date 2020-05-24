【定期存款】滙豐1個月港元定存 享3厘息冠全城

▲ 專家以本港飽受內憂外患夾擊，建議閒資不多的散戶先開立一個月短存，滙豐以3厘膺「高息王」。

5月倒數，本周正值月結，適逢市場飽受政治市衝擊，專家預計港元拆息將持續抽高，且料港元短綫的定期存款將較波動，比拼市面廿多間銀行的港元定存息率，1個月短存有別於其他中長期定存，因「高息王」並非主要是中小業界，反而由龍頭滙豐以3厘息稱王（見表）。

事實上，港滙於上周四（5月21日）傍晚突轉弱，而翌日（22日）拆息更全綫抽升，如1個月拆息已升穿1厘，新報1.018厘；反映銀行資金成本的3個月拆息，更結束連續26天創新低，反而掉頭回升至直逼1.29厘。專家忠告，注碼有限的追息族，宜先開立1個月或以下的較短存，緊盯內外變數，包括市場對「港版國安法」的反應，以及全球疫情狀況等，博下月中臨近半年結，拆息動輒再上漲，存息有望跟加。

此外，本來集友亦有3厘息，但自4月起已急劈1厘至兩厘息，跟另一中資大行中銀香港 （02388） 看齊。而滙豐及中銀香港兩間發鈔行的1個月短存，高踞同期的冠亞軍。

短存兩三厘超高息 須先以外幣換作港元

惟須注意3間大小行的兩到3厘超高息，俱要求附帶條件，包括先以指定外幣作兌換，例如滙豐要求須以指定外幣換滙至等值3萬港元；再者，指定理財戶斥新資金，以及藉指定數碼渠道換滙，由3月25日開始獲額外加息1厘，即由原先的兩厘，上升至3厘的冠全城息率，優惠至6月底止。

而中銀香港亦要求換滙至等值5萬港元，才享兩厘特惠。集友的換滙銀碼更多，須斥等值10萬元人民幣換作港元才有兩厘息；若非以外幣作兌換，只以10萬港元的起存額，集友相同存期的息率不足1厘，僅得0.84厘。

至於單以入場費計，信銀國際允1萬元新錢，已有1.15厘，既打入一個月期高息榜五甲列，且堪稱低門檻最高息，息率亦較同期拆息1.01厘高；惟要求指定理財新客以指定手機程式開立。

相反本來以價格戰搶攻的首間虛擬銀行、眾安（ZA Bank），目前的一個月年息只得0.5厘，較去年底試業的1.4厘低。

另方面，中長期的「高息王」主要是中資行，又或中小業界。舉3個月為例，傳統銀行以工銀亞洲的4.2厘居首；半年期是大眾財務及信銀國際齊以1.6厘領先，一年是信銀國際的1.55厘稱霸。

上周五集友及大眾財務再減息

上周共有11間銀行鬥減息，單以上周五股滙雙殺的「黑色星期五」衡量，僅東亞 （00023） 及交銀香港略加息；反觀大眾財務及集友續減。

眼下長息幾近面目全非，畢竟素來擅打高息牌的中小行，甫踏入5月至今已多番重手劈息，令半年及一年期的存息竟罕有乏兩厘，如大眾財務於今年初的一年存息達2.625厘，原本是冠全城的長息；但如今乍現1.15厘，累削近1.5厘，只險守高息榜第10位；大新 （02356） 更撤此長息至低於一厘，低見0.9厘。

不過，顛覆傳統銀行的虛銀仍有超高息，但暫只屬小眾得益，如現正試業的虛銀，本港獨角獸WeLab旗下虛銀、匯立銀行（WeLab Bank），3月底試業新推3個月期最高享4.5厘，較工銀亞洲的4.2厘高，問鼎同期冠全城息率。

然而，匯立銀行的玩法較另類，因以每星期為基準，只要60人成功敘造定存才有此4.5厘特高息；上限為10萬元，特選戶最多賺息1,125元。

半年期方面，亦由天星銀行享兩厘領先，門檻低至1,000元，惟這虛銀暫仍未全面營運。

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆認為，雖然遠期港滙曾急挫，低見約7.83；但現滙暫仍力守7.76的較高水平，相信短期內仍保持高企，主因有4，包括︰

（1）港美息差從早前的低於50基點，現再擴闊至逾80基點；料本周踏入月結，拆息續急升，令息差拉濶至近100基點，刺激套息交易重燃，遂料港滙不致下試7.85的弱方保證範圍，故暫毋須擔心走資壓力驟增；

（2）市傳3大重磅IPO伺機上市，最多募資約468億元，包括市傳本周四（28日）兩大中概股作上市聆訊，分別為︰在美國掛牌的京東（美︰JD），市傳力爭於6月18日、其創業紀念日赴港作第2上市，最多籌資30億美元（相當於234億港元）；以及網易（美︰NTES）集約10億至20億美元（介乎78億到156億港元），市場消息更指擬搶閘於6月11日來港掛牌。同樣，騰訊 （00700） 有份投資的在線醫療平台、微醫，亦傳或提速上市，籌約5到10億美元（或39億到78億港元）；

（3）半年結對資金需求較大；

（4）業績高峯後的派息因素。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤補充，臨近半年結料短期拆息更波動，按理存息亦上落較大.

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪