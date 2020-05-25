【美團業績】美團首季經調整淨虧損2.2億人幣 勝預期（第二版）

▲ 美團點評今日收市後公佈首季業績。

美團點評 （03690） 公佈首季度業績，收入按年跌12.6%至167.5億元（人民幣，下同），經調整虧損淨額按年收窄至約2.2億元，均勝預期。集團上季經營虧損17億元，期內虧損15.8億元。

各業務分部表現方面，餐飲外賣業務上季收入按年跌11.4%至94.9億元。美團上季餐飲外賣交易金額、交易筆數均錄得下滑，交易金額跌5.4%至715億元，交易筆數則跌17%至13.7億宗。

到店、酒店及旅遊業務收入跌幅較嚴重，按年下滑31%至30.9億元。新業務及其他是唯一錄得收入正增長分部，按年升5%至41.7億元。

集團預計，2020年餘下時間，包括持續的疫情預防措施、消費者對線下消費活動的信心不足以及商家關閉的風險等因素將繼續對業務表現產生潛在影響。

市場早前料經調整虧損逾10億

事實上，新冠肺炎疫情衝擊集團業務，管理層早已預告首季度將重回虧損。綜合彭博數據，市場預期美團上季收入按年跌19%至155.9億元（人民幣，下同），經調整虧損將達到11.1億元。

市場對美團點評首季業績期望不高，但料次季復甦理想，美團點評表現理想，全日收報125.8元，急升6.2%。成交56億元。

瑞信在前瞻報告中指出，因餐廳在疫情期間關閉，美團首季餐飲外賣訂單量將按年下滑18%，騎手成本亦將按季增加。到店、酒店及旅遊業務收入則預計按年下滑35%，新業務的虧損也會擴大。

瑞信指，現時市場聚焦美團各業務復甦情況，預計餐飲外賣訂單量5月底可恢復至疫情前的水平，酒店業務則需更長時間恢復，此外中小企現金流緊張，或影響美團的佣金及廣告收入。該行預測，美團上季收入跌16%至161億元，經調整淨虧損為8.22億元。

不過，滙證卻在績前大幅調升美團目標價，由110元升至153元。該行指，內地餐飲外賣復甦快於預期，店內用餐、旅遊相關業務也有恢復。同時，疫情加快公司數碼化要求，長遠將帶動美團收入增長，美團業務多元化，其科技基建及供應鏈可帶動公司捕捉市場份額。

值得注意是，即使美團在3月已預告首季重回虧損，該股股價近月仍表現強勢，受染藍憧憬刺激，更屢創上市新高。該股年內已累升16%，自3月低位更反彈近7成。

（第二版更新美團業績）

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