【美團業績】美團收市後放榜 首季料虧損逾10億

▲ 美團點評今日收市後公佈首季業績。

美團點評 （03690） 今日（25日）收市後將公佈首季度業績，新冠肺炎疫情衝擊集團業務，管理層早已預告首季度將重回虧損。綜合彭博數據，市場預期美團上季收入按年跌19%至155.9億元（人民幣，下同），經調整虧損將達到11.1億元。

瑞信在前瞻報告中指出，因餐廳在疫情期間關閉，美團首季餐飲外賣訂單量將按年下滑18%，騎手成本亦將按季增加。到店、酒店及旅遊業務收入則預計按年下滑35%，新業務的虧損也會擴大。

瑞信指，現時市場聚焦美團各業務復甦情況，預計餐飲外賣訂單量5月底可恢復至疫情前的水平，酒店業務則需更長時間恢復，此外中小企現金流緊張，或影響美團的佣金及廣告收入。該行預測，美團上季收入跌16%至161億元，經調整淨虧損為8.22億元。

不過，滙證卻在績前大幅調升美團目標價，由110元升至153元。該行指，內地餐飲外賣復甦快於預期，店內用餐、旅遊相關業務也有恢復。同時，疫情加快公司數碼化要求，長遠將帶動美團收入增長，美團業務多元化，其科技基建及供應鏈可帶動公司捕捉市場份額。

值得注意是，即使美團在3月已預告首季重回虧損，該股股價近月仍表現強勢，受染藍憧憬刺激，更屢創上市新高。該股年內已累升16%，自3月低位更反彈近7成。

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