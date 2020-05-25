【展覽復辦】小型婚禮成疫市出路　準新人最常問後備方案

▲ Parc 古道具公園因應現時情況，推出小型婚禮套餐，冀提供更具彈性的方案。（Parc Facebook圖片）

受疫情及限聚令所限，準新人無法舉行大型婚宴，小型婚禮反而成為疫市出路。Parc 古道具公園因應現時情況，推出小型婚禮套餐，冀提供更具彈性的方案。

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Parc 古道具公園本來是法式古董店，亦是婚紗攝影場地。因應今年疫情關係，創辦人梁小姐特意推出可容納20人至30人的小型婚禮方案。該方案在其古董店進行，包括4小時的婚禮儀式、中式大妗出門、律師證婚等。

梁透露，此方案在婚紗展展期內亦有不錯反應。為了令顧客更安心，品牌亦特意容許新人把整套儀式移師至大型婚禮的場地，例如酒店、酒樓等，以應付疫情過後的情況；整個方案的服務不變。

梁又指，由於過去數個月亦沒有婚紗展，故反而準新人在今次展會內則較著急籌備。「過往查詢的新人大多婚期在一年後，但是次有不少是婚期在半年內。」她坦言，本來對今次的婚紗展沒太大期望，故亦減省攤位人手；惟最終情況較預期理想。

▲ Parc創辦人梁小姐認為，人流較預期理想。（梁偉榮攝）

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提供婚宴場地的柏寧酒店亦有參加是次的婚紗展。該酒店的副營業總監（活動策劃）孫琬茗同樣指出，由於未知限聚令何時取消，故客人非常關注後備方案、證婚儀式安排，或以舉行小型婚禮為主。她透露，準新人主要是查詢下年、甚至是2022年的檔期。

記者：葉泳珊