【美國疫情】病毒檢測疑誇大 CDC兩種測試混為一談

▲ 【新冠肺炎美國疫情】病毒檢測疑誇大 CDC與抗體測試混為一談（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）美國疫情逾160萬人確診，死亡人數逼近10萬之際，美國特朗普政府被揭疑似跨大病毒檢測能力。美國疾控中心（CDC）承認，將新冠肺炎病毒檢測，與抗體檢測結果統計合二為一。專家炮轟，疾控中心將病毒檢測和抗體檢測混為一談，令數據變得沒有意義，恐會令美國各地解封犯錯。

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雜誌《The Atlantic》報道， 美國疾控中心將病毒檢測，即考驗現時有多少人患病，與抗體檢測，即考驗有多少人曾經感染病毒但已痊癒，兩套數據合併變成一套數字。

疾控中心證實了報道。文章稱，此舉並非只是技術錯誤，美國各州都依靠病毒檢測結果來判斷疫情趨勢，決定何時是解除封鎖重啟經濟的合適時機，但現在數據都變得有缺陷。

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哈佛大學全球衛生研究所教援Ashish Jha表示，病毒檢測反映現況，抗體檢測反映的則是過去，兩者信號完全不同，疾控中心卻將兩者合二為一，令兩種測試結果都變得沒有辦法可以解讀。

美國約翰霍普金斯大學數字顯示，美國測試次數至今達約1,380萬。美國總統特朗普早前稱，美國確診人數超過150萬是「榮譽」，因為「這代表美國病毒測試做得好」。

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責任編輯：方圓之