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【日本疫情】日媒：安倍決定解除東京緊急狀態 料周一宣布

環球社會熱點 19:30 2020/05/24

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日媒報道，日本首相安倍晉三決定解除東京緊急狀態，料周一正式宣布。（資料圖片）

日本疫情緩和，全國新型冠狀病毒新增確診人數由高峰期700多宗，降至如今僅數10宗。日媒報道，日本首相安倍晉三決定解除東京、北海道等地區的緊急狀態，料周一正式宣布，意味全國所有地區緊急狀態解除。

【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪

南韓防疫部門：梨泰院夜店群組源頭或來自歐美

日本放送協會報道，安倍政府已決定，解除東京首都圈及北海道的緊急狀態，周一會與顧問專家組開會討論。

東京周日新增14宗確診，是5月16日以來最高，較周六的2宗大增，但疫情整體來講受控，過去7日的新增確診僅50宗，符合當局所定下，撤銷緊急狀態所需的70宗或每10萬人少於0.5人中招門檻。

【日本疫情】安倍擬維持東京、北海道緊急狀態 大阪、京都解除

【日本疫情】擬補貼停工民眾8成月薪 上限2.3萬

日本政府5月中開始解除各地區緊急狀態，47個都、道、府、縣當中，至今只由5個地區未解除，分別是首都圈4個地區東京、埼玉、千葉及神奈川，還有北海道。

仍受緊急狀態限制的東京首都圈，是日本經濟中心，總人口3500萬，每年經濟產值達1.7萬億美元，相當於世界第11大經濟體。

日本緊急狀態限制力度較歐洲國家弱，無法強行封城，但地區政府仍有權指令限制商店開放時間，及要求民眾留在家中。

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責任編輯：文青青

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