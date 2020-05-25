【日本疫情】日媒：安倍料今日稍後解除東京緊急狀態

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【美國經濟】特朗普承諾：明年經濟會急彈 向偉大轉變
日本疫情緩和，全國新型冠狀病毒新增確診人數由高峰期700多宗，降至如今僅數10宗。日媒報道，日本首相安倍晉三料今日稍後正式宣布，決定解除東京、北海道等地區的緊急狀態，意味全國所有地區緊急狀態解除。
日本放送協會報道，安倍政府已決定，解除東京首都圈及北海道的緊急狀態，周一會與顧問專家組開會討論。
東京周日新增14宗確診，是5月16日以來最高，較周六的2宗大增，但疫情整體來講受控，過去7日的新增確診僅50宗，符合當局所定下，撤銷緊急狀態所需的70宗或每10萬人少於0.5人中招門檻。
日本政府5月中開始解除各地區緊急狀態，47個都、道、府、縣當中，至今只由5個地區未解除，分別是首都圈4個地區東京、埼玉、千葉及神奈川，還有北海道。
仍受緊急狀態限制的東京首都圈，是日本經濟中心，總人口3500萬，每年經濟產值達1.7萬億美元，相當於世界第11大經濟體。
日本緊急狀態限制力度較歐洲國家弱，無法強行封城，但地區政府仍有權指令限制商店開放時間，及要求民眾留在家中。
責任編輯：文青青
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