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【日本疫情】安倍宣布解除東京緊急狀態

環球社會熱點 17:18 2020/05/25

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日本首相安倍晉三決定解除東京緊急狀態。（資料圖片）

日本首相安倍晉三決定解除東京首都圈及北海道的緊急狀態，意味實施49日後，全國所有地區緊急狀態解除。日本疫情緩和，全國新型冠狀病毒新增確診人數由高峰期700多宗，降至如今僅數10宗。

【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪

南韓防疫部門：梨泰院夜店群組源頭或來自歐美

安倍晉三宣布，解除首都圈4個地區，即東京、埼玉、千葉及神奈川，還有北海道的緊急狀態，所有地區都會逐步放寬外出限制及重開學校。惟當局亦強調，將努力建立新的生活方式，如戴口罩及避免聚集等。

東京周日新增14宗確診，是5月16日以來最高，較周六的2宗大增，但疫情整體來講受控，過去7日的新增確診僅50宗，符合當局所定下，撤銷緊急狀態所需的70宗或每10萬人少於0.5人中招門檻。

【日本疫情】安倍擬維持東京、北海道緊急狀態 大阪、京都解除

【日本疫情】擬補貼停工民眾8成月薪 上限2.3萬

日本政府4月7日首次宣布緊急狀態，及至5月中陸續解除，最後解除限制的東京首都圈，是日本經濟中心，總人口3500萬，每年經濟產值達1.7萬億美元，相當於世界第11大經濟體。

日本緊急狀態限制力度較歐洲國家弱，無法強行封城，但地區政府仍有權指令限制商店開放時間，及要求民眾留在家中。

【環球市場日程】疫苗憧憬美股道指6周佳 國安法中美添陰霾

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責任編輯：文青青

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