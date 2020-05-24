【環球市場日程】疫苗憧憬美股道指6周佳 國安法中美添陰霾

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新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間19:00）
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫苗研發傳出好消息，投資者憧憬封鎖解除經濟反彈，美股道指創6周最佳表現，保健股受資金追捧。但與此同時，中美角力重新升溫。北京推動港版國安法之際，華府將數十家中國企業列入黑名單；美國參議院亦通過法案，終或逼使中國企業從美國退市。
|環球本周數據
|日期
|地區
|數據及事項
|預測數字
|上次數字
|25/5（一）
|美國
|陣亡將士紀念日假期，休市一天
|英國
|春季銀行假期，休市一天
|德國
|5月Ifo企業景氣指數
|78.5
|74.3
|26/5（二）
|美國
|紐約證交所重開交易大廳，交易員人數受限制，並需戴口罩
|3月FHFA樓價指數（按月）
|0.5%
|0.7%
|3月標普Case-Shiller 20城樓價指數（按年）
|3.40%
|3.47%
|4月新屋銷售（按月）
|-23.4%
|-15.4%
|27/5（三）
|沒有重要數據或事項
|28/5（四）
|美國
|上周首次申領失業救濟人數
|210萬
|243.8萬
|第1季年率化國內生產總值（GDP；按季；修訂）
|-4.8%
|-4.8%
|第1季個人消費（修訂）
|-7.5%
|-7.6%
|第1季核心個人消費開支（PCE；按季；修訂）
|1.8%
|1.8%
|4月耐用品訂單（初值）
|-19.8%
|-14.7%
|4月待完成房屋銷售（按月）
|-15.0%
|-20.8%
|德國
|5月消費物價指數（CPI；按年）
|0.6%
|0.9%
|29/5（五）
|美國
|4月批發庫存（按月；初值）
|-0.5%
|-0.8%
|4月個人收入
|-6.5%
|-2.0%
|4月個人開支
|-12.8%
|-7.5%
|4月核心個人消費開支（PCE；按年）
|1.1%
|1.7%
|5月密歇根大學消費者信心指數（終值）
|74.0
|73.7
|歐元區
|5月CPI（按年）
|0.1%
|0.4%
|法國
|5月CPI（按年）
|0.3%
|0.3%
|日本
|5月東京CPI（按年）
|0.1%
|0.2%
美股3大指數上周全線大漲。道指升3.3%，收報24465點，創4月初以來最佳一周表現。標指升3.2%，至2955點。納指升幅更達3.4%，至9324點。
美國藥廠Moderna上周初表示，新冠肺炎疫苗研發取得進展，8名臨床測試病人有抗體反應。縱Moderna事後受質疑資料不全，美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）周五稱，疫苗令人有所盼望，消息帶動Moderna股價升近3%。
保健版塊亦整體受惠。美銀調查顯示，48%基金經理現時看好保健股，比率破紀錄。標指保健股自3月低位已反彈逾30%。有份開發疫苗的Moderna及Inovio今年來升幅更分別超過240%及3330%。
不過，中美關係再次緊張，為美股上周尾市拖後腿。美股周五表現牛皮，道指微跌8點，波音、卡特彼勒（Caterpillar）等較依重中國市場工業股跌逾1%。
中國人大推行港版國安法，美國總統特朗普表示會強烈回應。美國商務部上周五亦以違反新疆人權為由，將33家中國企業及機構列入黑名單，名單內多為人工智能和人面識別技術企業。
美國參議院上周更通過案，要求美國上市企業必須證明不受外國政府控制，否則會被強制除牌；法案被指針對中國企業。眾議院尚未定出表決法案時間，但投行Raymond James分析員米爾斯（Ed Mills）指，法案正獲極速推動，預料未來數周會正式闖關，簽署成為法律只是時間問題。
市場本周數據較少，美國首季經濟增長修訂數字會出爐，年率化國內生產總值（GDP）料維持負4.8%，是為2008年以來最大收縮。
美國周一（25日）為陣亡將士紀念日假期，休市一天。紐約證交所周二會重開交易大廳，但交易員人數受限制，並需戴上口罩。
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責任編輯：方圓之