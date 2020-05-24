【環球市場日程】疫苗憧憬美股道指6周佳 國安法中美添陰霾

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫苗研發傳出好消息，投資者憧憬封鎖解除經濟反彈，美股道指創6周最佳表現，保健股受資金追捧。但與此同時，中美角力重新升溫。北京推動港版國安法之際，華府將數十家中國企業列入黑名單；美國參議院亦通過法案，終或逼使中國企業從美國退市。

環球本周數據 日期 地區 數據及事項 預測數字 上次數字 25/5（一） 美國 陣亡將士紀念日假期，休市一天 英國 春季銀行假期，休市一天 德國 5月Ifo企業景氣指數 78.5 74.3 26/5（二） 美國 紐約證交所重開交易大廳，交易員人數受限制，並需戴口罩 3月FHFA樓價指數（按月） 0.5% 0.7% 3月標普Case-Shiller 20城樓價指數（按年） 3.40% 3.47% 4月新屋銷售（按月） -23.4% -15.4% 27/5（三） 沒有重要數據或事項 28/5（四） 美國 上周首次申領失業救濟人數 210萬 243.8萬 第1季年率化國內生產總值（GDP；按季；修訂） -4.8% -4.8% 第1季個人消費（修訂） -7.5% -7.6% 第1季核心個人消費開支（PCE；按季；修訂） 1.8% 1.8% 4月耐用品訂單（初值） -19.8% -14.7% 4月待完成房屋銷售（按月） -15.0% -20.8% 德國 5月消費物價指數（CPI；按年） 0.6% 0.9% 29/5（五） 美國 4月批發庫存（按月；初值） -0.5% -0.8% 4月個人收入 -6.5% -2.0% 4月個人開支 -12.8% -7.5% 4月核心個人消費開支（PCE；按年） 1.1% 1.7% 5月密歇根大學消費者信心指數（終值） 74.0 73.7 歐元區 5月CPI（按年） 0.1% 0.4% 法國 5月CPI（按年） 0.3% 0.3% 日本 5月東京CPI（按年） 0.1% 0.2%

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美股3大指數上周全線大漲。道指升3.3%，收報24465點，創4月初以來最佳一周表現。標指升3.2%，至2955點。納指升幅更達3.4%，至9324點。

美國藥廠Moderna上周初表示，新冠肺炎疫苗研發取得進展，8名臨床測試病人有抗體反應。縱Moderna事後受質疑資料不全，美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）周五稱，疫苗令人有所盼望，消息帶動Moderna股價升近3%。

保健版塊亦整體受惠。美銀調查顯示，48%基金經理現時看好保健股，比率破紀錄。標指保健股自3月低位已反彈逾30%。有份開發疫苗的Moderna及Inovio今年來升幅更分別超過240%及3330%。

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不過，中美關係再次緊張，為美股上周尾市拖後腿。美股周五表現牛皮，道指微跌8點，波音、卡特彼勒（Caterpillar）等較依重中國市場工業股跌逾1%。

中國人大推行港版國安法，美國總統特朗普表示會強烈回應。美國商務部上周五亦以違反新疆人權為由，將33家中國企業及機構列入黑名單，名單內多為人工智能和人面識別技術企業。

美國參議院上周更通過案，要求美國上市企業必須證明不受外國政府控制，否則會被強制除牌；法案被指針對中國企業。眾議院尚未定出表決法案時間，但投行Raymond James分析員米爾斯（Ed Mills）指，法案正獲極速推動，預料未來數周會正式闖關，簽署成為法律只是時間問題。

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市場本周數據較少，美國首季經濟增長修訂數字會出爐，年率化國內生產總值（GDP）料維持負4.8%，是為2008年以來最大收縮。

美國周一（25日）為陣亡將士紀念日假期，休市一天。紐約證交所周二會重開交易大廳，但交易員人數受限制，並需戴上口罩。

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責任編輯：方圓之