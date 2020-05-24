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【展覽復辦】今年首個婚展人流挫半　展商批防疫措施趕客

商業 18:47 2020/05/24

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「第98屆香港結婚節暨春日婚紗展」 於今日結束，有展商表示，人流僅得正常情況的一半，對期內生意情況不樂觀。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情肆虐，本地展覽暫停多時。第一個復辦的大型展覽「第98屆香港結婚節暨春日婚紗展」 於今日結束。有展商表示，人流僅得正常情況的一半，對期內生意情況不樂觀。

【新冠肺炎】今年首個婚展開鑼　享獨家婚嫁優惠兼大抽獎

婚展改期不獲退款　展商：「焗住參展」

一連三日的婚紗展於周日結束，是次的展覽因疫情而多次改期。經營婚禮佈置的We Member預計，人流比平常減少逾半。該公司項目經理朱小姐表示，本來是打算參加2月的婚紗展，惟展會一再改期至5月尾。

她指，公司亦擔心疫情問題，且認為展會情況不會理想，故冀集中網上宣傳，曾希望退展。不過，據她透露，主辦機構香港亞洲展覽不允退款予參展商，「唯有焗住參展。」而且，後期才得悉展會需執行一系列的防疫措施，變相攤位可容納的客人減少。

婚展太多　日本婚攝公司擬減少參展

主打日本婚禮及婚紗攝影的LA-VIE同樣指今次婚紗展的人流不理想，亦是無奈繼續參展。銷售經理文小姐表示，以往參展會安排5至6名員工，不過是次僅得2人。她解釋，展會開始前亦預計情況不會理想，加上主辦機構限制攤位內的檯櫈距離，「即使再多員工出席亦是沒有幫助。」

加上未來數月內亦會有婚紗展舉行，變相婚展優惠的吸引力大不如前。她相信公司將會減少參展次數。文又指出，今次參與婚紗展的不少準新人亦沒有確實婚期，只為了解情況。

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記者：葉泳珊

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