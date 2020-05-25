  • 27°C
香港時間 : 2020525日 (一) 17:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」

環球社會熱點 10:09 2020/05/25

分享：

港版國安法在國際社會引起相當大迴響，英國首相約翰遜據報有意接收香港難民。

全國人大決定設立港版國安法，針對顛覆國家、外部勢力干預等危害國家活動，在國際社會引起廣泛迴響。英國傳媒報道，首相約翰遜曾與議員商討接收香港難民一事，據報獲相當大支持，議員反應正面。

英媒：新法律建議指可給予BNO持有人居英權

【港版國安法】英加澳罕有聯合聲明表達關注 歐盟促尊重一國兩制

英國《星期日快報》報道，首相約翰遜（Boris Johnson）今年較早前，曾於首相鄉間別墅契克斯莊園（Chequers）向國會議員表示，有意予香港人難民身份。

約翰遜當時所講的香港人，是指全港700多萬人，抑或31.5萬英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬，則暫時未能確認。

【港版國安法】內地專家：香港更和諧 將能吸引外資

【港版國安法】蓬佩奧譴責中國推國安法 促三思後行（附美國務院聲明）

報道指，與會人士普遍支持約翰遜建議，情況一如上世紀70年代，從英國獨立不久的烏干達，出現獨裁統治局面，英國對被迫害的烏干達亞裔伸出援手，給予完整公民權。

該批人士抵達英國後，對英國社會作出貢獻，內政大臣彭黛玲（Priti Patel）正是當時來英國尋求庇護家庭的後代。

【中美角力】達里奧：中國冉冉升起 美國卻在衰落

【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍

若獲庇護的只是31.5萬BNO持有人，則真正會到英國的人相信不多。Hong Kong Free Press創辦人（Evan Fowler）指出，財政是重要考量，不少人根本無錢離開，而且BNO身分不能延續至下一代及伴侶，相信大部分人不會願意離開家人。

在北京，外交部早前回應有關提問時強調，香港是中國的一個特別行政區，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

【中美金融戰】渾水創辦人：美國應放棄中概股上市

【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態 」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【港版國安法】內地專家：香港更和諧 將能吸引外資
2020/05/22
【港版國安法】內地專家：香港更和諧 將能吸引外資
【港版國安法】蓬佩奧譴責中國推國安法 促三思後行（附美國務院聲明）
2020/05/22
【港版國安法】蓬佩奧譴責中國推國安法 促三思後行（附美國務院聲明）
【港版國安法】英加澳罕有聯合聲明表達關注 歐盟促尊重一國兩制
2020/05/23
【港版國安法】英加澳罕有聯合聲明表達關注 歐盟促尊重一國兩制
【港版國安法】英國首相約翰遜發言人：盼中方尊重香港權利和自由
2020/05/23
【港版國安法】英國首相約翰遜發言人：盼中方尊重香港權利和自由
政治 外交 約翰遜 香港 英國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】確診破160萬 紐約容許10人内聚會
【美國疫情分佈圖】確診破160萬 紐約容許10人内聚會
【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪
【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月25日 時間17:00）
【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點
【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點
【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」
【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」