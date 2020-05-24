【港版國安法】英媒：約翰遜打算接收香港「難民」

▲ 港版國安法在國際社會引起相當大迴響，英國首相約翰遜據報有意接收香港難民。

全國人大決定設立港版國安法，針對顛覆國家、外部勢力干預等危害國家活動，在國際社會引起廣泛迴響。英國傳媒報道，首相約翰遜曾與議員商討接收香港難民一事，據報獲相當大支持，議員反應正面。

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英國《星期日快報》報道，首相約翰遜（Boris Johnson）今年較早前，曾於首相鄉間別墅契克斯莊園（Chequers）向國會議員表示，有意予香港人難民身份。

約翰遜當時所講的香港人，是指全港700多萬人，抑或31.5萬英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬，則暫時未能確認。

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報道指，與會人士普遍支持約翰遜建議，情況一如上世紀70年代，從英國獨立不久的烏干達，出現獨裁統治局面，英國對被迫害的烏干達亞裔伸出援手，給予完整公民權。

該批人士抵達英國後，對英國社會作出貢獻，內政大臣彭黛玲（Priti Patel）正是當時來英國尋求庇護家庭的後代。

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若獲庇護的只是31.5萬BNO持有人，則真正會到英國的人相信不多。Hong Kong Free Press創辦人（Evan Fowler）指出，財政是重要考量，不少人根本無錢離開，而且BNO身分不能延續至下一代及伴侶，相信大部分人不會願意離開家人。

在北京，外交部早前回應有關提問時強調，香港是中國的一個特別行政區，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

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責任編輯：文青青

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