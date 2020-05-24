  • 27°C
香港時間 : 2020524日 (日) 18:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股動態】標指收復200天綫 機會率28%

環球社會熱點 17:33 2020/05/24

分享：

新型冠狀病毒疫情轉佳，美國各地陸續解封，市情氣氛轉佳，美股3大指數上周向上，當中標指逐步迫近具指標意義的200天綫。惟有分析指出，按美股往績，標指向上突破，收復200天綫機會僅28%。

【港版國安法】英澳加三國外長發聲明　深切關注中國擬在港實施國安法

【巴西疫情】鐵礦開採受阻礦石價飆升 鐵礦股勇猛

Sundial Capital Research創辦人格普費特（Jason Goepfert）指出，標指在50天綫上，200天綫下徘徊了21個交易日，自1928年，共發生29次同類情況。

格普費特的統計顯示，其中21次，標指以向下突破，再次跌穿50天綫作結；向上突破，收復200天綫只得8次，以百分比計算，機會率僅28%。

惟即使能夠重返200綫，往後1年股市走勢亦偏弱，回報率中位數為負9.2%，只得38%機會能獲取正回報。

【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪

【港版國安法】英國首相約翰遜發言人：盼中方尊重香港權利和自由

不過，亦有分析師對後市看得較樂觀，RBC Capital Markets首席技術分析師戴維斯（George Davis）指，標指最近升穿2955點水平，已突破雙頂走勢。

他認為仍有可能遇到阻力，但市場並非處於超買，逐險（risk on）動力有望推升指數。

【巴西疫情】病毒入侵亞馬遜森林 原住民社群死亡率奇高

Moderna新冠疫苗「喜訊」被揭3大疑點 開心太早

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態 」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

相關文章

【巴西疫情】病毒入侵亞馬遜森林 原住民社群死亡率奇高
今日
【巴西疫情】病毒入侵亞馬遜森林 原住民社群死亡率奇高
美媒：美國研究恢復核試向中俄展實力 92年以來首次
2020/05/23
美媒：美國研究恢復核試向中俄展實力 92年以來首次
【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪
今日
【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪
Moderna新冠疫苗「喜訊」被揭3大疑點 開心太早
2020/05/20
Moderna新冠疫苗「喜訊」被揭3大疑點 開心太早
美股 技術分析 股票 雙頂 指數 標準普爾500指數 美國 冠狀病毒

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間18:00）

下一篇文章

【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】確診破160萬 紐約容許10人内聚會
【美國疫情分佈圖】確診破160萬 紐約容許10人内聚會
【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍
【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍
【中澳貿易戰】中國據報停用澳洲煤 澳副總理：非常關注
【中澳貿易戰】中國據報停用澳洲煤 澳副總理：非常關注
【中美角力】達里奧：中國冉冉升起 美國卻在衰落
【中美角力】達里奧：中國冉冉升起 美國卻在衰落
新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月24日 時間17:00）
【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點
【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點