【美股動態】標指收復200天綫 機會率28%

新型冠狀病毒疫情轉佳，美國各地陸續解封，市情氣氛轉佳，美股3大指數上周向上，當中標指逐步迫近具指標意義的200天綫。惟有分析指出，按美股往績，標指向上突破，收復200天綫機會僅28%。

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Sundial Capital Research創辦人格普費特（Jason Goepfert）指出，標指在50天綫上，200天綫下徘徊了21個交易日，自1928年，共發生29次同類情況。

格普費特的統計顯示，其中21次，標指以向下突破，再次跌穿50天綫作結；向上突破，收復200天綫只得8次，以百分比計算，機會率僅28%。

惟即使能夠重返200綫，往後1年股市走勢亦偏弱，回報率中位數為負9.2%，只得38%機會能獲取正回報。

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不過，亦有分析師對後市看得較樂觀，RBC Capital Markets首席技術分析師戴維斯（George Davis）指，標指最近升穿2955點水平，已突破雙頂走勢。

他認為仍有可能遇到阻力，但市場並非處於超買，逐險（risk on）動力有望推升指數。

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責任編輯：林建忠

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