全國人大擬推港版國安法，建立香港特區維護國家安全法律制度，事件超出香港層次，成為中美角力一環。北京此時推港版國安法，料是認為長痛不如短痛，美國反彈會在大選在即及疫情下最為薄弱。惟美國去年已通過「香港人權與民主法案」下，美國任何不牽動香港特別待遇的回應，都會被視為軟弱。中美進入膽小鬼博奕模式，特朗普可能再次在美國國會相逼之下，不得不與中國硬碰。

▲ 【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪

【港版國安法】美國反制有1張王牌 3大弱點

中美港版人權法角力，中國已把球踢出，美國下一步行動會是甚麼，令人關注。

中方周五（22日）正式宣佈有意推行港版國安法後，特朗普在本文截稿前都未有就香港發言。特朗普上周在全國人大公佈計劃前，只簡單表示美國會「強烈回應」，沒有交代任何細節。

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特朗普政府對華策略，本已受到新冠肺炎疫情打亂。疫情勢令美國以至全球經濟都陷入衰退，年初中美貿易戰第一階段協議重點，中方大手增購美國貨幾已無法如期實現。特朗普政府近日則多番嘗試將疫情責任歸究中國，令中美關係重新變得緊張。

港版人權法無疑更為中美關係火上加油，而且賭注更涉及國家政策信譽，比疫情責任口水戰大得多。美國「香港人權與民主法」要求華府定期審視香港自治情況，必要時予以制裁。

法案雖未訂明美國要怎樣制裁，惟一旦華府認為香港自治不達標，削減和撤銷美國「香港政策法」下特別待遇，而成為外界預期的標準，任何力度低於此的回應，都會被視為軟弱。美國國務卿蓬佩奧這幾天談香港時，也是威脅香港特別待遇可能有變。

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問題在於，撤銷香港特別待遇對美國而言是核選項，香港作為國際金融中心對美國一樣有利。值得注意的是，特朗普去年對國會通過香港人權與民主法案很有保留，拖延多時為勢所逼下才肯簽署。

特朗普現時相信正重新面對類似兩難。美國企業研究所（American Enterprise Institute）中國問題專家史劍道（Derek Scissors）認為，特朗普正在評估中國增購美國貨，還是中美重新走向對抗，會對他大選尋求連任較有利。

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然而時間看來並不在特朗普一方。美國參議員兩黨議員上周提出制裁法案，針對協助執行港版人權法中國官員、任何機構和銀行。提案議員更稱，他們在中方提出審議港版國安法前，已在擬訂制裁議案。

北京推行港版國安法卻步機會渺茫，美國國會要求強硬回應的聲音相信則會與日俱增，特朗普恐會再次被迫與中國進行膽小鬼博奕，承受中美迎頭相撞風險。特朗普會找到既不改變香港特別待遇令中港美三輸，又能保存美國政策面子的回應方法嗎？

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責任編輯：方圓之