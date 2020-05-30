【港區國安法】蓬佩奧打開魔盒 特朗普被迫出手

▲ 【港區國安法中美角力】蓬佩奧打開魔盒 特朗普或被迫出手

港區國安法令中美角力正式拉上香港。美國國務卿蓬佩奧宣佈，香港不再符合美國繼續開出特別待遇資格。美國是否撤銷香港特別待遇，球落到總統特朗普腳上。美國威脅香港金融中心地位形同「攬炒」，對特朗普選情未必有好處。惟蓬佩奧宣佈可是開弓沒有回頭箭，特朗普任何不牽動香港特別待遇的回應，都會被視為軟弱，遑論美國國會一片對華喊殺，特朗普可能不得不與中國硬碰。

蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚

特朗普政府對華策略，本已受到新冠肺炎疫情打亂。疫情勢令美國以至全球經濟都陷入衰退，年初中美貿易戰第一階段協議重點，中方大手增購美國貨幾已無法如期實現。特朗普政府近日則多番嘗試將疫情責任歸究中國，令中美關係重新變得緊張。

港區人權法無疑更為中美關係火上加油，而且賭注更涉及國家政策信譽，比疫情責任口水戰大得多。

蓬佩奧已明言，香港不應繼續享有美國特別待遇，與中國內地有所區別。儘管蓬佩奧沒有要求修改或推翻《香港關係法》，而權力在於特朗普手中，但華府認為香港自治不達標，削減和撤銷美國《香港關係法》下特別待遇，已成為外界預期的標準。特朗普任何力度低於此的回應，都會被視為軟弱。

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問題在於，撤銷香港特別待遇對美國而言是雙刃劍，香港作為國際金融中心對美國一樣有利。值得注意的是，特朗普去年對國會通過「香港人權與民主法案」很有保留，拖延多時為勢所逼下才肯簽署。

特朗普周五的記者會遲了50分鐘才露面，相信與面對類似兩難有一定關係。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）中國問題專家史劍道（Derek Scissors）認為，特朗普正在評估中國增購美國貨，還是中美重新走向對抗，會對他大選尋求連任較有利。

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然而，時間看來並不在特朗普一方。美國參議員兩黨議員上周提出制裁法案，針對協助執行港區人權法中國官員、任何機構和銀行。提案議員更稱，他們在中方提出審議港版國安法前，已在擬訂制裁議案。

北京推行港區國安法已成定局，美國國會要求強硬回應的聲音相信則會與日俱增，特朗普再次被迫與中國進行膽小鬼博奕，承受中美迎頭相撞風險。特朗普根本難以找到，既不改變香港特別待遇令中港美三輸，又能保存美國政策面子的回應方法嗎？

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責任編輯：方圓之