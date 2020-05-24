【港版國安法】陳茂波：國安法有助維持香港營商和投資環境

▲ 財政司司長陳茂波撰文指，國安法有利於保持社會安全穩定，最終有助維持香港的營商及投資環境

正在北京舉行的人大會議將審議「港版國安法」，財政司司長陳茂波今日（24日）撰文指，自修例風波以來的暴力衝擊和社會動盪，及港獨主張的冒起，已令本地及外國投資者擔心香港的政治及社會穩定風險，此時立法堵塞香港在國家安全方面的漏洞，有其必要和迫切性。

陳茂波表示，有人憂慮外商在港的投資信心、香港的國際金融中心地位將受影響。然而面對日趨複雜的國際關係及身處中美角力之中，如果香港在國家安全上成為了缺口，有機會被利用為攻擊國家的「工具」，甚至是「另類戰場」， 如果在已經極為政治化的本地社會中，還摻雜著意圖牽制中國的境外利益與力量，香港的發展前路只會更顛簸，最終還將根本性地動搖外商的投資信心。

他續稱，國家安全法的補足，是透過法律在制度上保護香港免受相關威脅，防範分裂國家或顛覆國家政權以及組織恐怖活動等的危險行為，以及阻止外國和境外勢力的干預，避免香港被利用為分裂國家的據點，避免社會走向極端化和不必要的動亂狀態，保持社會安全穩定，最終將有助維持有利的營商和投資環境。

「香港賴以成功的優勢仍可保持」

陳茂波又指，可能影響到投資信心的並不是國家安全的立法，而是人們對相關立法工作的不了解。中央政府已明確指出，這次有關國家安全立法針對的是極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人，廣大市民依法享有的自由和權利不受干預，日常生活不會受到影響，財產安全繼續得到切實保障。至於部份外國商會對有關立法表達的關注，提到希望香港以往賴以成功的各項優勢，包括資訊自由、言論自由、政府透明度、廉潔奉公等，能繼續得以保持。

他表示，香港是國家的國際金融中心，發揮連繫內地和國際市場的橋樑作用。社會安全、政治穩定是國際金融中心不可或缺的必要條件。國家安全法的訂立，能提供這方面的保障，同時不會影響正常的人流、物流、信息流和資金流的運行。開放、自由，是香港這條橋樑的特色，國家則是這條橋樑立足的根基，若香港成為國家安全的缺口，其結果並不只是關閉橋樑的一端，而是損害、甚至動搖整條橋樑的根基，那麼香港的橋樑功能、國際金融中心的地位，將無所立足，無從談起。

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