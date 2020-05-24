【巴西疫情】病毒入侵亞馬遜森林 原住民社群死亡率奇高

▲ 新冠病毒入侵亞馬遜森林，在巴西原住民社區傳播開去，因缺乏醫療資源，原住民死亡率較全國平均高1倍。

新型冠狀病毒肆虐巴西，當地疫情繼續惡化，確診人數追上俄羅斯，成全球第2多後，增長曲綫更趨陡斜。病毒不僅在大城市傳播，亞馬遜森林的原住民社區亦受波及，且因為醫療資源較缺，原住民死亡率較全國平均高1倍。

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巴西形勢愈來愈惡劣，累計感染人數最新增至近35萬，死亡人數2.2萬。總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）堅持認為新冠病毒與流感差不多，拒絕認真防疫，擴散速度有增無減。

當地確診人數由15萬增至25萬，共花9日，但由25萬增至35萬，卻只用了5日，可見病毒傳播正在失控，當地近日確診人數增長達2萬左右，增速直迫美國。

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新冠病毒不僅在大城市傳播，並正深入亞馬遜森林的原住民社區，當地原住民組織資料顯示，至少980名原住民中招，當中至少125人死亡。原住民地區醫療設施缺乏，令病毒更致命，死亡率達12.6%，較全國的6.4%高近1倍。

巴西情況不斷惡化，但未能令總統博爾索納羅改變態度，他繼續堅決要求重啟經濟，並擴大使用療效未經確認的抗瘧疾藥物氯喹（chloroquine）治療新冠肺炎。他一意孤行下，巴西近期2名衛生部長先後辭職，部門暫由軍方將領接管。

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巴西遠在南美，但亦是環球供應鏈重要一環，為鐵礦石重要出口國。當地疫情不斷惡化，採礦受阻令供應緊張，推高鐵礦石價格，多隻鐵礦股因而受惠，鐵礦巨頭Rio Tinto（美：RIO）、BHP Group（美：BHP）等股價表現強勁。

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責任編輯：林建忠

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