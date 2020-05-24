無視政經變數　新盤照旺場　樓市無懼世事變改？

去年先有社會運動，今年再有新冠疫情，香港經濟已陷入絕境，惟樓市猶如平行時空，一直堅挺，令覬覦「沙士價」入市的買家，大跌眼鏡。殊不知中央突然宣布審議港版國安法，令金融市場憂慮香港再成中美磨心，終致兩國關係進一步惡化。

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事實上，恒指及港匯上周齊齊大冧，足見市場恐慌，惟樓市不受動搖，新盤依然旺場，以新鴻基地產（00016）為例，旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，上周六（5月23日）賣樓，惟銷情未受影響，首批單位近乎沽清。有買家更坦言，政經因素對樓市影響短暫。

中原集團主席施永青則認為，港區國安法助樓市穩定，但股匯波動持續波動，樓市真的能獨善其身？看淡樓市者常說，香港經濟轉差，失業率急升，負資產宗數遲早急增，迫使業主劈價賣樓，終致樓價下跌。可是，據金管局最新公布，首季僅錄得384宗負資產，遠低市場預期。

事實上，目前近七成業主供滿樓，除非他們「無錢開飯」，急需資金周轉，否則不會劈價賣樓。更重要的是，過去數年，金管局推出多項調控措施，財力不足者根本無法置業，即是說，即使業主未供滿樓，防守力也遠超1997年時期。

不過，自去年社會運動後，部分港人計劃移民，更劈價賣樓套現，看淡樓市者認為，港區國安法的推行，或引發新一輪移民潮，若大批業主劈價賣樓移民，樓價自然下跌。

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有移民顧問說，近期查詢明顯增多，多數是30至40歲。然而，他們並非人人是業主，根本無樓可賣，即使是業主，也不願賣樓，更傾向出租物業，以租金補貼移民後的生活。雖然他們離港，或令港樓需求大減，但住宅供不應求困擾多時，相信他們離去，也難令樓價短期內大跌。事實上，目前供滿樓者，年紀通常較大，在港生活多年，難適應新環境，故賣樓移民意欲或不如想像般高。

更重要的是，移民愈來愈難，若資金少，又無專業技能，選擇其實不多。資深移民顧問關景鴻接受本刊訪問說，近年各國都收緊移民政策，更坦言：「回歸前，香港中學畢業，英文一般，有4年工作經驗，已足夠申請技術移民。不過，現在就算大學畢業，有4年工作經驗，英文流利，也未必成功。」

當然，港樓是否真的無懼世事變改，一切仍看市場，尤其是外資反應，雖然近期有買家紛煞停入市，惟宗數不多，新盤依舊旺場。除非外資持續流出香港，且有大量港人賣樓移民，否則樓價短期也難大跌。值得留意的是，若外資真的大舉流走，移民潮重現，終致樓價大跌，憧憬「沙士價」重現的買家，相信到時也未必願意買樓。

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