【5G手機】HTC加入5G行列　傳7月推5G旗艦機

▲ 據傳HTC將於7月於台灣推出新款5G手機(圖片來源:法新社)

台灣手機品牌HTC已有頗長時間未有推出新款手機，但據台灣傳媒引消息指出，HTC或會在今年7月於台灣推出支援5G的手機，趕上當地開通5G網絡。

據ePrice.com.tw的消息指出，HTC會在今年7月在台灣推出首款5G手機，搶佔當地第一波換機潮。該媒體猜測，以5G手機普遍採用高階處理器與晶片以及品牌銷售考慮，HTC首款5G手機亦很大機會為旗艦級配置，換言之將會是HTC U12+之後久違兩年的新旗艦手機。該消息來源亦指，HTC會在6月推出一款4G手機，預估為中階定位的HTC Desire 20 Pro。

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對比起往日最高峰，HTC手機表現已大為減弱，據報4月在台灣的手機市佔率，HTC為第8名佔2%；首3名依序為蘋果（34%）、三星（26.1%）和OPPO（11.6%）。事實上，HTC近年業務重心漸轉移至VR與AR，董事長王雪紅日前在致股東報告書上就指出，2020年是5G發展元年，預期 5G 普及後將會為VR與AR產業帶來重大的突破，會結合宏達電VIVE Reality，將 VR、AR、5G、人工智慧AI 及區塊鏈技術進行整合。

責任編輯:周俊霖