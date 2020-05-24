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【美國疫情】特朗普恢復打哥爾夫球 全國緊急狀態以來首次

環球社會熱點 15:35 2020/05/24

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特朗普到到他旗下位於弗吉尼亞州私人哥爾夫球會打哥爾夫球，是2個半月以來首次。（資料圖片）

美國新型冠狀病毒疫情平穩，確診患者數目長時間未有明顯增加，全國50州正在解封。總統特朗普亦重拾興趣，打哥爾夫球，是2個半月以來首次。疫情傳播速度暫時受控，各地沙灘重開，不少美國民眾學特朗普到戶外活動，呼吸新鮮空氣。

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特朗普（Donald Trump）於周末假日離開白宮，到他旗下位於弗吉尼亞州的私人哥爾夫球會打哥爾夫球。期間特朗普作風依舊，他與多名同場打球的人員，都未戴口罩，亦無遵守社交隔離。

今次是美國宣布全國緊急狀態後，特朗普首次打哥爾夫球，停止打球長達75日，是他任內最長的空檔。特朗普近期多次稱懷念球場，發帖文指很久沒打球，又向記者表示很喜歡打球，但實在太忙。

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到戶外活動放鬆心情的不僅特朗普，美國疫情開始平穩，各州逐步解封，包括沙灘，並設社交隔離及時間限制等防疫措施。民眾經歷長期封鎖後，可到沙灘享受陽光與海。

疫情最嚴重的紐約，沙灘亦重開，但不准游泳。為免沙灘成疫情擴散缺口，當局加強派員巡邏，提醒民眾注意戴口罩及保持距離。

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責任編輯：文青青

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