【港版國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化（一文看清財金官員看法）

港版國家安全法將立法，行政會議成員、金管局前總裁任志剛、財政司司長陳茂波及財經事務及庫務局局長許正宇均向市場派發定心丸，任志剛認為，訂立「港區國安法」會有助鞏固香港國際金融中心地位。任志剛認為，港版國安法對香港金融市場動盪，並非對國安法內容擔心，而是對美國有可能因此為借口，採取進一步打擊中國的行動，甚或將金融「武器化」。

任志剛稱：

如果美國在中美關係中將金融「武器化」，引致中國企業不能在美國集資，令中資概念股回歸，又或中國因此決定加快將人民幣國際化以減低美元的束縛，香港會更加能發揮其國際金融中心的功能。

任志剛又指，中美關係的發展，對中資股概念比重高的香港金融市場的表現是有一定影響的。這亦反映市場正有效發揮價格發現的重要功能。但市場正常升跌，不會影響底子好、基礎厚的香港貨幣金融體系的健全結構。

金融市場重視安穩社會環境

任志剛又認為，在「一國兩制」的安排下，加上健全的貨幣金融體系，香港是內地與外地間資金融通的理想場地。但國際投資者、融資者和金融中介機構人員，都希望在一個安穩的社會環境中工作和生活。

他續稱：去年6月開始連串的遊行、示威、破壞及暴力浪潮，近期更演變成具恐怖及分離特色的活動，令人極為不安。不有效遏止這些活動，會令香港變得「永無寧日」，重大削弱香港國際金融中心地位。香港絕對不能被外國勢力利用為打擊中國的基地。訂立「港區國安法」，有法律、有制度、有執行機制維護國家安全，將會令香港社會重回安穩，國際金融活動無憂地繼續在香港進行，鞏固香港國際金融中心地位。

陳茂波：有助維持香港營商和投資環境

陳茂波撰文指，自修例風波以來的暴力衝擊和社會動盪，及港獨主張的冒起，已令本地及外國投資者擔心香港的政治及社會穩定風險，此時立法堵塞香港在國家安全方面的漏洞，有其必要和迫切性。

陳茂波表示，有人憂慮外商在港的投資信心、香港的國際金融中心地位將受影響。然而面對日趨複雜的國際關係及身處中美角力之中，如果香港在國家安全上成為了缺口，有機會被利用為攻擊國家的「工具」，甚至是「另類戰場」， 如果在已經極為政治化的本地社會中，還摻雜著意圖牽制中國的境外利益與力量，香港的發展前路只會更顛簸，最終還將根本性地動搖外商的投資信心。

他續稱，國家安全法的補足，是透過法律在制度上保護香港免受相關威脅，防範分裂國家或顛覆國家政權以及組織恐怖活動等的危險行為，以及阻止外國和境外勢力的干預，避免香港被利用為分裂國家的據點，避免社會走向極端化和不必要的動亂狀態，保持社會安全穩定，最終將有助維持有利的營商和投資環境。

「香港賴以成功的優勢仍可保持」

陳茂波又指，可能影響到投資信心的並不是國家安全的立法，而是人們對相關立法工作的不了解。中央政府已明確指出，這次有關國家安全立法針對的是極少數涉嫌危害國家安全犯罪的人，廣大市民依法享有的自由和權利不受干預，日常生活不會受到影響，財產安全繼續得到切實保障。至於部份外國商會對有關立法表達的關注，提到希望香港以往賴以成功的各項優勢，包括資訊自由、言論自由、政府透明度、廉潔奉公等，能繼續得以保持。

他表示，香港是國家的國際金融中心，發揮連繫內地和國際市場的橋樑作用。社會安全、政治穩定是國際金融中心不可或缺的必要條件。國家安全法的訂立，能提供這方面的保障，同時不會影響正常的人流、物流、信息流和資金流的運行。開放、自由，是香港這條橋樑的特色，國家則是這條橋樑立足的根基，若香港成為國家安全的缺口，其結果並不只是關閉橋樑的一端，而是損害、甚至動搖整條橋樑的根基，那麼香港的橋樑功能、國際金融中心的地位，將無所立足，無從談起。

許正宇：香港金融制度不會改變 人才、資金仍會選擇香港

許正宇在社交平台撰文總結指，社會有關建立國家安全法律制度和執行機制的討論主要有三方面的擔心，包括：

1. 香港金融制度會否從此改變，將來是否會有資金進出管制？

2. 日後是否會限制使用各種社交媒體？

3. 國際金融人才會否離開香港？

他稱：「我對以上三條問題的答案都是否定的。」

許正宇表示，無需為了一條別人國家已有多年的法例而自我擔憂，以上的情況都不會在香港發生。綜觀過去香港社會經歷的一切，從亞洲金融風暴、沙士、金融海嘯，到最近的社會事件與冠狀病毒疫情，人才與資金最終仍是選擇香港。

他又稱，國家安全是社會穩定的基礎，亦是促進投資、保住人才的基石，他籲共同努力奮鬥，更要因應國際經濟格局的變化，同心把握機遇。

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