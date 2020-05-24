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【港區國安法】任志剛：美國若藉金融「武器化」　香港金融中心地位反強化

金融經濟 15:26 2020/05/24

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人大決定以國家層面推動港區國家安全法，港股、港匯上周應聲急跌，行政會議成員、金管局前總裁任志剛認為，訂立「港區國安法」會有助鞏固香港國際金融中心地位。任志剛認為，港版國安法對香港金融市場動盪，並非對國安法內容擔心，而是對美國有可能因此為借口，採取進一步打擊中國的行動，甚或將金融「武器化」。

任志剛稱：

如果美國在中美關係中將金融「武器化」，引致中國企業不能在美國集資，令中資概念股回歸，又或中國因此決定加快將人民幣國際化以減低美元的束縛，香港會更加能發揮其國際金融中心的功能。

任志剛又指，中美關係的發展，對中資股概念比重高的香港金融市場的表現是有一定影響的。這亦反映市場正有效發揮價格發現的重要功能。但市場正常升跌，不會影響底子好、基礎厚的香港貨幣金融體系的健全結構。

金融市場重視安穩社會環境

任志剛又認為，在「一國兩制」的安排下，加上健全的貨幣金融體系，香港是內地與外地間資金融通的理想場地。但國際投資者、融資者和金融中介機構人員，都希望在一個安穩的社會環境中工作和生活。

他續稱：去年6月開始連串的遊行、示威、破壞及暴力浪潮，近期更演變成具恐怖及分離特色的活動，令人極為不安。不有效遏止這些活動，會令香港變得「永無寧日」，重大削弱香港國際金融中心地位。香港絕對不能被外國勢力利用為打擊中國的基地。訂立「港區國安法」，有法律、有制度、有執行機制維護國家安全，將會令香港社會重回安穩，國際金融活動無憂地繼續在香港進行，鞏固香港國際金融中心地位。

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