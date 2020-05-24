【港版國安法】彭定康發起聯署　全球近200名政要譴責立法

全國人大推港版《國安法》，引來多方關注，前港督彭定康（Chris Patten）與前英國外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）周六（23日）發聯合聲明，指摘北京單方面在港立法的行為，獲全球近200名政界人士支持。

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根據這項聲明，186位法界與政策領袖明確表示，港版《國安法》是「對這座城市（香港）自治、法治及基本自由的全面攻擊」，同時「公然違反」了英方1997年將香港歸還中國時，中英雙方簽訂的《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration）。聲明續指，「若國際社會無法相信北京對香港的承諾，亦不願意不相信北京會在其他事情上能夠信守諾言。」

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根據路透社報道，是次有17名美國國會議員參與了聯署，當中包括共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）、克魯斯（Ted Cruz），以及眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）及眾議院情報委主席希夫（Adam Schiff）。

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