  • 28°C
香港時間 : 2020524日 (日) 13:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】彭定康發起聯署　全球近200名政要譴責立法

環球政經 12:37 2020/05/24

分享：

全國人大推港版《國安法》，引來多方關注，前港督彭定康（Chris Patten）與前英國外相聶偉敬（Malcolm Rifkind）周六（23日）發聯合聲明，指摘北京單方面在港立法的行為，獲全球近200名政界人士支持。

相關文章：【港版國安法】譴責中國單方面強推　美國國務卿：敦促北京重新考慮國安法

根據這項聲明，186位法界與政策領袖明確表示，港版《國安法》是「對這座城市（香港）自治、法治及基本自由的全面攻擊」，同時「公然違反」了英方1997年將香港歸還中國時，中英雙方簽訂的《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration）。聲明續指，「若國際社會無法相信北京對香港的承諾，亦不願意不相信北京會在其他事情上能夠信守諾言。」

相關文章：【新盤最新消息】無懼「港版國安法」新盤成交旺　示範單位人流不絕

根據路透社報道，是次有17名美國國會議員參與了聯署，當中包括共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）、克魯斯（Ted Cruz），以及眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）及眾議院情報委主席希夫（Adam Schiff）。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 國際組

相關文章

【港版國安法】政治市自救攻略 首選必升抗跌ETF
2020/05/22
【港版國安法】政治市自救攻略 首選必升抗跌ETF
港版國安法掀新移民潮？　各國投資移民一覽
2020/05/22
港版國安法掀新移民潮？　各國投資移民一覽
【港版國安法】英澳加三國外長發聲明　深切關注中國擬在港實施國安法
2020/05/23
【港版國安法】英澳加三國外長發聲明　深切關注中國擬在港實施國安法
【港版國安法】英國首相約翰遜發言人：盼中方尊重香港權利和自由
2020/05/23
【港版國安法】英國首相約翰遜發言人：盼中方尊重香港權利和自由
【港版國安法】美國斥中方阻撓復飛　3家中國航空公司必須交飛行資料
2020/05/23
【港版國安法】美國斥中方阻撓復飛　3家中國航空公司必須交飛行資料
美國共和黨 美國國會 美國 北京 英國 香港 國安法 彭定康 外交

下一篇文章

【中醫教路】「有咩要戒口」？　醫師媽的涼茶中伏記
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【外資撤走】《路透》引述私人銀行家：富豪擬從香港撤資
【外資撤走】《路透》引述私人銀行家：富豪擬從香港撤資
【海外移民】「第3波」移民潮將出現？　重溫香港史上最大的移民潮
【海外移民】「第3波」移民潮將出現？　重溫香港史上最大的移民潮
恐怖情緒升溫　準買家縮沙拒簽約
恐怖情緒升溫　準買家縮沙拒簽約
【新盤最新消息】無懼「港版國安法」新盤成交旺　示範單位人流不絕
【新盤最新消息】無懼「港版國安法」新盤成交旺　示範單位人流不絕
【海外移民】移民生活不似預期　港夫婦稱不後悔︰早走遲走　點都會走
【海外移民】移民生活不似預期　港夫婦稱不後悔︰早走遲走　點都會走
港版國安法掀新移民潮？　各國投資移民一覽
港版國安法掀新移民潮？　各國投資移民一覽