【新盤最新消息】無懼「港版國安法」新盤成交旺　示範單位人流不絕

▲ 英皇國際旗下西半山半山捌號參觀人流不絕。

新盤傾巢而出，今明兩天（23日至24日）約10個新盤推出單位，其中市場焦點落在全新盤、新地（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，該盤於今天首推200伙，截至周五（22日），該盤室截收約10,261票，超額認購約50倍。

「港版國安法」陰霾籠罩下，一手市場交投仍算暢旺，綜合市場消息，截至晚上8時，全港新盤暫錄近108伙成交。其中以Wetland Seasons Park第2期銷情最旺，暫售出74伙。另外永義國際（1218）旗下九龍塘延文禮士道雋睿也沽出8伙。高銀集團旗下何文田傲玟也售出第3座A室，單位實用面積1,228平方呎，樓價逾3,513萬元，實用面積呎價28,610元。

市民睇樓意欲也高昂，萬科香港旗下長沙灣THE CAMPTON市場反應熱烈，參觀示範單位人流不絕，由於參觀人數太多，發展商更需要截龍。另英皇國際（0163）旗下西半山酒店式住宅項目半山捌號參觀人數也不俗。

▲ 萬科香港THE CAMPTON再加推單位

發展商繼續加快推盤步伐，THE CAMPTON於周六公布2號價單，加推94伙，首次推出三房單位，折實樓價由458.9萬至1,219萬元，折實呎價由14,900元至19,585元。撇除座向、景觀及樓層等因素，此批單位售價輕微調整平均約2%。該盤將於下周三（27日）連同1號價單開售188伙。

另半山捌號也加推38伙，第2號價單涉38伙，間隔涵蓋開放式及一房房，實用面積由181至 311平方呎，折實樓價由497.8萬至1,083.6萬元，折實呎價由26,223元至36,225元。