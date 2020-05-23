【阿里巴巴股價】阿里巴巴納入恒指成藍籌股　有何好處？

▲ 阿里巴巴今年勢入恒指，成為重要的成份股。

阿里巴巴 （09988） 有望最快8月可納入恒生指數，成為50隻成份股之一，市場焦點是納入為恒指成份股後，會有幾多錢買入阿里巴巴股票，不過，國際大型基金追綜港股表現，多數以MSCI香港指數或富時香港指數為標準，阿里巴巴早已於MSCI中國指數之內，佔比17.3%，超比騰訊 （00700） 的13.5%多，阿里巴巴納入恒指後，大概會多了恒指基金及強積金追貨，計落亦只是約60億元，比不上阿里巴巴一日成交，哪究竟納入恒指有何重要？

恒指指數由1969年推出，早已歷史悠久，聞名中外，有私人銀行的銀行家指，本地及內地富豪最愛買入恒指成份股，「出去sell客，客人自然要求高回報，於是介紹一些高增長股票來買入，不過客人未必喜歡，要加埋中移動 （00941） 才可，因為夠出名。」這些客人未必深諳投資，但亦有不同喜好，故傳統藍籌股亦見其資金來源。

中移動最近3年走勢一般，價位最高見89.6元，最低見45.2元，現價56.15元水平，低於近3年的中位數，不過，股息率有5.8厘。

阿里巴巴於去年11月26日以176元上市，最高見227.4元，最低見167.6元，現時處198.2元水平。

阿里巴巴納入恒指，認受性將再加強，不過，難道阿里巴巴的名氣仍不夠，有需要靠納入恒指？由於投資界有各個年齡層，亦有不同投資策略、不同投資喜好，最重要是有不同想法的投資者，多一個賣點自然是好。

由此可見，在中央結算系統持股紀錄（CCASS）中，往往見到本地大型投資銀行持股較多，部份是因為RM（relationship manager）的功勞，說服富豪大客買入這些股票來投資，是重要的傳承家族財富投資策略，所以需要長綫及穩陣。此外，CCASS中所列的機構投資者（Institutional investors），見到II持貨，不是II用自己錢買入，而是客戶透過II持股，而於他們怎樣sell，納入恒指絕對是一個好賣點。

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編輯：譚志偉