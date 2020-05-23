美媒：美國研究恢復核試向中俄展實力 92年以來首次

▲ 美媒再引述美國政府1名高級官員及2名前任官員指，特朗普政府上周曾研究是否恢復核試，目的是要向中俄兩國展示其軍事實力。

美國與中俄的關係近期加劇緊張，美國總統特朗普早前批評俄羅斯接連違反協定條約，決定退出「開放天空」(Open Skies)協定。美媒再引述美國政府1名高級官員及2名前任官員指，特朗普政府上周曾研究是否恢復核試，目的是要向中俄兩國展示其軍事實力。如美國政府最終落實決定，將為美國自1992年以來再次進行核試。

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《華盛頓郵報》引述1名美國高級官員指，美國國家安全部門的高級官員於上周五（15日）舉行會議就核議題磋商。會上有人提議恢復核試，向中俄展示美國有足夠軍事能力快速恢復核試，爲美國尋求與中俄就規核軍備達成三邊協議增加籌碼。

但2名知情人士指，官員於會議上對恢復核試產生嚴重分歧，政府於會議上未能就恢復核試達成任何協議。但也有另一位知情人士指，官員最終決定不恢復核試，改為採取其它措施來應對中俄威脅。而美國國家安全委員會就拒絕回應報道内容。

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美國對上一次核試是於1992年9月，其後未進行過核試。美國軍備控制協會執行主任金博爾（Daryl Kimball）批評此舉會破壞軍事穩定，認爲其餘擁有核武的國家都會效法。他更警告美國如恢復核試，將令北韓領袖金正恩認爲不必再停止核試，從而破壞美朝的無核化談判。

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自1945年以來，最少8個國家共進行約2,000次核試，其中有1,000多次是由美國進行。但各國憂慮核試對環境及人類健康的威脅，超過184個國家簽署《全面禁止核試驗條約》，但包括美國在内的8個擁有核武的主要國家仍未簽署，條約仍未生效。

美國近月聲稱俄羅斯和中國違反零當量核武禁令，進行極低當量及地下核試，俄羅斯和中國都否認有關指控。

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責任編輯：何穎兒