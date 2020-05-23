【新冠疫情】巴西30萬人確診　世衛：南美是疫情新震央

世界衛生組織 (WHO) 周五（）指，巴西里約熱內盧和聖保羅的病例暴增，認為新冠病毒的「震央」已移轉至南美。世衛突發衛生事件執行主任 Mike Ryan 表示，「許多南美國家的確診病例增加，且顯然這些國家都出現廣泛擔憂，但目前受創最嚴重的國家是巴西。從某種意義上說，南美已經成為該疾病的新震央。」在一眾南美國家中，以巴西的確診人數最高，目前確診人數已迫近 30 萬人，死亡人數近 1.9 萬人。

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Ryan指出，巴西政府已核准「更廣泛」採用抗瘧疾藥物 hydroxychloroquine，但近期一些研究結果令人質疑該藥物的效力，早前公布的一項研究指出，接受該藥物治療的患者比未服用者死亡風險更高。Ryan指，目前臨床證據不支持廣泛使用 hydroxychloroquine 來治療新冠病毒，必須等實驗完成且有更明確的結果再作定論。

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Ryan又提到，巴西大部份病例都在聖保羅地區，但里約熱內盧、塞阿拉、亞馬遜州和伯南布哥州均受到影響，WHO 正積極向巴西政府提供援助。「就病毒攻擊率而言，事實上最高攻擊率是在亞馬遜州，每 10 萬人中就有 490 人受感染，攻擊率相當高。」根據約翰霍普金斯大學的數據，全球大約有 510 萬人以上確診，死亡人數至少達33萬人。



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