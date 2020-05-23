【中美角力】美國斥中方阻撓復飛

美國運輸部指責中國政府，阻撓美國的航空公司恢復來往中國的航班，並要求4間中國的航空公司在下周三（27日）前向美國政府提交航班時間表。

美國商務部表示，達美航空和聯合航空希望在6月恢復往返中國的航班，但目前計畫受阻，航空公司形容情況「危急」。美國政府因應疫情，於1月底禁止14天內到過中國的大部分非美國籍公民乘搭飛機入境，但未有對中國的航空公司實施限制，並稱未能與中方達成協議。



據了解，中國民航局在3月下旬，規定外國航空公司只能保留一條飛往中國的航線，且每周僅限一個班次，同時，航空公司的航班數量不得超過3月12日當日數量。但由於美國航空公司在3月12日前已停止所有航班，規定變相全面禁止美國恢復定期飛往中國的航班。

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美國運輸部提到，中國民航局本月14日在與美方的通話中對表示，正考慮取消航班數量不得超過3月12日班次的條件，但將維持一條飛往中國的航線，且每周僅限一班的措施。

美國商務部指，已向中國當局抗議美國航空公司權利受損，要求美、中航空公司能在公平、平等的基礎上競爭。商務部又下令要求中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空公司、海南航空及其子公司，必須在下周三（27日）之前提交飛行時間及航班詳細資料，警告說可能發現違法或對損害公共利益。

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