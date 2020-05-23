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傳英國擬限制華為參與5G建設　3年內完全排除

環球政經 15:41 2020/05/23

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英國媒體報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）正計劃降低中國電信設備製造商華為在英國參與5G網路建設的程度，並在2023年前將華為參與當地5G基礎建設的程度縮減到零。

相關文章：【中美5G角力】台積電停接華為訂單 三星坐得漁人之利？

消息指，約翰遜仍想與中國維持關係，但與華為的交易會大幅縮減，又指官員已獲指示，正制定計劃以盡快減少華為參與程度，而背後原因是考慮到英國脫歐後希望減低對中國的依賴，從而在與美國貿易談判上取得更多進展。

英國政府今年1月決定允許華為參與5G網路中非敏感的部分建設，並把參與程度限制在35%以下，4月底再確認將採用華為設備。另外，本周較早時約翰遜亦下令制定計劃，以減低在醫療物資和其他戰略進口貨物方面對中國的依賴。

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