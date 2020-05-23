【巴西疫情】確診全球第2高 世衛：南美成疫情新震央

全球多國的新冠肺炎疫情陸續放緩，但巴西疫情卻進一步惡化，周五（22日）再增2.3萬人確診新冠肺炎，累計增至33萬人確診，更超越俄羅斯成爲全球確診病例第二高的國家。世界衛生組織（WHO）表示，南美已成為全球新冠疫情的新震央。

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巴西衛生部指，該國於周五再增20,803人確診，累計確診病例增至330,890宗，超越了俄羅斯的326,448宗病例，目前僅次於美國的160萬宗。

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（Johns Hopkins CSSE）追蹤數據顯示，截至本港周六（23日）中午，巴西有21,048名新冠患者死亡，有135,430名患者康復。巴西的活躍病例（未痊愈病例）為174,412宗，佔整體確診人數超過一半，反映該國疫情仍未受控。

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世衛組織周五宣布，南美多國的新冠疫情有大規模爆發，已成爲全球新冠疫情的新震央（new epicenter）。

世衞組織公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）指，多個南美國家的確診病例不斷增加，但目前最嚴重國家為巴西。他指巴西政府已批准更廣泛使用瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）來治療新冠肺炎，重申目前無足夠臨床證據支持以羥氯喹治療新冠肺炎。

他又表示，巴西大量病例集中在聖保羅州，里約熱內盧、塞阿臘州、亞馬遜州及伯南布哥州也受疫情影響，強調世衞正積極向巴西政府提供援助。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 巴西超越俄羅斯成爲全球確診病例第二高的國家，世衛組織（WHO）表示，南美已成為全球新冠疫情的新震央。