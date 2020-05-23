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【三桶油】國家油氣管網公司：「三桶油」管道業務劃轉定於9月底

金融經濟 14:20 2020/05/23

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國家油氣管網公司確定「三桶油」管道業務劃轉時間。

國際油價震蕩下，國家油氣管網公司組建提速，據「經濟觀察網」報道，國家油氣管網公司已確定「三桶油」中海油 （00883） 、中石化 （00386） 及中石油 （00857） 的管道業務資產劃轉時間為今年9月底。

具體到管道業務資產的評估、剝離、劃轉或收購工作，國家油氣管網公司要求各部門做好資產交接、項目移交、確定運行規則和商業模式，實現劃轉後各項業務的平穩運行。

限期9月底前完成組建　不會再做調整

國家油氣管網公司原計劃分兩步走，第一步是運營管理權的變更（已於去年10月完成）；第二步是資產劃撥。在資產和組織架構上，按照原計劃，6月30日前，完成大部分的主要資產及總部機關的組織建設，惟目前的步伐，「稍慢於原計劃」，已調整為9月30日完成組建。 

報道指，自4月全國疫情緩解，國家管網公司組建工作明顯提速，對已確定的時間或不會再做調整。

中海油率先移交部分資產管理權

國家管網公司已經成立逾5個月，目的是整合「三桶油」旗下的所有油氣管道資源，並實現管道獨立。

此前有媒體引述業界人士分析指，「三桶油」對國家管網公司態度各不相同，形容中海油「樂觀​​其成」、中石化「順其自然」、中石油「最不情願」，因為中石油管道業務資產規模最大。

據行業機構測算，中石油、中石化、中海油的管道業務在利潤總額的佔比，分別為35%、10%、3%。

中海油的管道資產最少，並率先實現部分資產管理權的移交。今年4月1日，中海油公告，集團與國家管網公司簽署油氣基礎設施項目管理權移交協議，將移交部分項目管理權。

惟中海油未公布具體細節，包括移交管理權的項目，及資產所有權的下一步規劃。

相關文章：內媒︰國家油氣管網公司今掛牌 三桶油持股比例佔6成

相關文章：國外油企開始申請破產　三桶油：陷前所未有挑戰

香港股票 中國石油股份（00857） 中國石油化工股份（00386） 中國海洋石油（00883） 疫情 經濟 媒體 項目管理 行業 國家石油天然氣管網集團有限公司

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