南韓防疫部門：梨泰院夜店群組源頭或來自歐美

▲ 南韓中央防疫本部指，對新冠肺炎病例進行基因檢測，分析結果後認爲夜店群組的病毒感染源頭可能來自歐美地區。

南韓的新冠肺炎疫情反彈，梨泰院夜店群組已增至207人確診。南韓中央防疫本部指，對新冠肺炎病例進行基因檢測，分析結果後認爲夜店群組的病毒感染源頭可能來自歐美地區。

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韓聯社報道，南韓防疫對策本部部長鄭銀敬表示，對梨泰院夜店群組的151名患者的病毒樣本進行檢測，結果反映全部患者的病毒基因序列相同，更發現與近期歐美傳入病例屬同一種病毒。當局估計夜店群組的病例，很可能是起初遭歐美入境人士感染。

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南韓前一日再新增20宗新冠肺炎病例，累計增至11,142人確診。新增的其中11宗病例屬社區傳播病例，包括梨泰院夜店群組病例。南韓政府指夜店群組疫情經夜店、酒吧、卡啦OK等娛樂場所持續擴散，呼籲民眾避免到訪學校附近的這些娛樂場所。

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另外，由於投幣式卡啦OK成爲疫情散播的溫床，首爾市政府周五（22日）下令市内569間投幣式卡啦OK停業，如有投幣式卡啦OK私自營業或民眾私自到訪，都會遭當局檢控。

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責任編輯：鄭錦玲