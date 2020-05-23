  • 25°C
香港時間 : 2020523日 (六) 13:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

南韓防疫部門：梨泰院夜店群組源頭或來自歐美

環球社會熱點 13:09 2020/05/23

分享：

南韓中央防疫本部指，對新冠肺炎病例進行基因檢測，分析結果後認爲夜店群組的病毒感染源頭可能來自歐美地區。

南韓的新冠肺炎疫情反彈，梨泰院夜店群組已增至207人確診。南韓中央防疫本部指，對新冠肺炎病例進行基因檢測，分析結果後認爲夜店群組的病毒感染源頭可能來自歐美地區。

南韓球賽請「特別觀眾」打氣 遭罰款1億韓圜

無懼疫情反彈 南韓人清晨排隊搶購Chanel手袋（有片）

韓聯社報道，南韓防疫對策本部部長鄭銀敬表示，對梨泰院夜店群組的151名患者的病毒樣本進行檢測，結果反映全部患者的病毒基因序列相同，更發現與近期歐美傳入病例屬同一種病毒。當局估計夜店群組的病例，很可能是起初遭歐美入境人士感染。

【美國疫情】160萬確診 特朗普為選情要各州重開教堂

【港版國安法】英加澳罕有聯合聲明表達關注 歐盟促尊重一國兩制

南韓前一日再新增20宗新冠肺炎病例，累計增至11,142人確診。新增的其中11宗病例屬社區傳播病例，包括梨泰院夜店群組病例。南韓政府指夜店群組疫情經夜店、酒吧、卡啦OK等娛樂場所持續擴散，呼籲民眾避免到訪學校附近的這些娛樂場所。

【新加坡疫情】確診破3萬 馬來西亞有內閣官員染疫

【港版國安法】蓬佩奧譴責中國推國安法 促三思後行（附美國務院聲明）

另外，由於投幣式卡啦OK成爲疫情散播的溫床，首爾市政府周五（22日）下令市内569間投幣式卡啦OK停業，如有投幣式卡啦OK私自營業或民眾私自到訪，都會遭當局檢控。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國疫情】160萬確診 特朗普為選情要各州重開教堂
今日
【美國疫情】160萬確診 特朗普為選情要各州重開教堂
【港版國安法】英加澳罕有聯合聲明表達關注 歐盟促尊重一國兩制
今日
【港版國安法】英加澳罕有聯合聲明表達關注 歐盟促尊重一國兩制
【新加坡疫情】確診破3萬 馬來西亞有內閣官員染疫
今日
【新加坡疫情】確診破3萬 馬來西亞有內閣官員染疫
【港版國安法】蓬佩奧譴責中國推國安法 促三思後行（附美國務院聲明）
2020/05/22
【港版國安法】蓬佩奧譴責中國推國安法 促三思後行（附美國務院聲明）
【中美角力】美國要華媒記者通報個人資料 不論國籍
2020/05/22
【中美角力】美國要華媒記者通報個人資料 不論國籍
傳染病 疫情 首爾 南韓 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【中澳貿易戰】乳製品成籌碼？ 這項澳洲貨更高危（訂戶專享）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍
【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍
特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平
特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平
【中美5G角力】華為140萬人研鴻蒙「能媲Android」
【中美5G角力】華為140萬人研鴻蒙「能媲Android」
【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌
【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌
新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日 時間13:00）
【國安法影響】中美重上撞車軌道 香港恐難全身而退
【國安法影響】中美重上撞車軌道 香港恐難全身而退