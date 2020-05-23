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【港版國安法】立法影響營商環境？ 　一文看清本港商會有何看法

商業 12:11 2020/05/23

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全國人大審議「港版國安法」草案，為香港引入國家安全法律機制，引發市場憂慮。除了擔心本港的人權和法治等問題外，亦憂慮將影響香港的獨立關稅區地位，以及外商來港投資之信心。就北京訂立「港版國安法，本港多個商會表示支持，並同時強調，有關草案不會對海外投資者在本港投資活動構成影響。

【港版國安法】港美國商會：法案或削港金融中心地位　促北京澄清立法細節

廠商會
香港中華廠商聯合會就訂立「香港特區國家安全法」表示支持。廠商會會長吳宏斌表示，香港就國家安全立法是針對涉嫌危害國家安全、分裂國家、組織和實施恐怖活動的違法行為，而《基本法》賦予的言論、新聞、出版、集會等自由將不受干預，不會對海外投資者在本港投資活動構成影響，呼籲社會各界理性看待是次立法工作，讓香港能早日重回正軌，再度出發。

工總
香港工業總會就訂立「香港特區國家安全法」表示支持。工總表示香港過去一年經歷前所未有的社會情況，加上受新冠肺炎疫情影響，令本港經濟雪上加霜，失業率創下十年新高，中、小企更加苦不堪言。就今次訂立「香港特區國家安全法」，工總希望能有助穩定香港的營商環境，增強本地或外國投資者的信心，令社會得以繼續穩健發展，市民安居樂業，享受經濟的成果。

中總
香港中華總商會就訂立「香港特區國家安全法」表示支持。中總會長蔡冠深指出，國家安全立法針對顛覆國家等嚴重罪行，完全看不到會影響港資以至任何外資在港的正常商業營運，更不會影響市民的人權和言論自由。他又指出，國家安全是推動經濟和社會穩定發展的重要基礎，他完全支持中央推動國家安全立法工作，長遠有利香港構建更穩定、更安全的營商環境，對工商企業和社會民生的正常運作提供保障。

【港版國安法】路透引述私人銀行家：部分富豪已有計劃撤走部分資金

【港版國安法】英美反應大外界憂港失獨立關稅地區　金融業更見凶險？

責任編輯：蘇穎琪

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