【美國疫情】160萬確診 特朗普為選情要各州重開教堂

▲ 特朗普指教堂等宗教場所為必要服務的場所，要求美國各州州長於周末重開宗教場所。

美國的新冠肺炎疫情仍持續，增至超過160萬人確診，死亡人數超過9.5萬人。由於保守宗教派為美國總統特朗普的選民重要基礎，特朗普亦希望鞏固其保守宗教派選民的支持，特朗普指教堂等宗教場所為必要服務的場所，要求美國各州州長於周末重開宗教場所。

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特朗普（Donald Trump）周五（22日）呼籲各州重開宗教場所，指美國人目前需要更多祈禱（need more prayer, not less）。特朗普更威脅各州州長如拒絕重開宗教場所，就會推翻（override）這些州長。

特朗普更批評各州重開的準則不恰當：

一些州長犯了錯，他們允許酒舖和墮胎診所開放，但不允許教堂開放。

（Some governors have erred by allowing liquor stores and abortion clinics to remain open but not churches.）

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喬治·梅森大學政策與政府學院院長羅澤爾（Mark Rozell）分析指，宗教保守派特朗普選民的堅實核心，特朗普正處於競選連任的艱難時期，需要這批選民的支持。

目前美國半數以上的州份都允許宗教場所重開，但其餘州份仍維持社交距離措施，不少宗教組織為安全起見為決定暫時關閉。

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雖然特朗普要求各州加快重開，但實際上應由各州政府及州長決定何時解除居家令及重新開放。德州大學法學教授弗拉德克（Steve Vladeck）更於社交媒體Twitter指，並無憲法或法律賦予美國總統單方面權力，來推翻各州的居家令，不論是適用於一般情況或針對宗教場所。

責任編輯：鄭錦玲

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