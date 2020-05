【美國疫情】特朗普要各州重開教堂 拉攏宗教選民

美國的新冠肺炎疫情仍持續,增至超過160萬人確診,死亡人數超過9.5萬人。由於保守宗教派為美國總統特朗普的選民重要基礎,特朗普亦希望鞏固其保守宗教派選民的支持,特朗普指教堂等宗教場所為必要服務的場所,要求美國各州州長於周末重開宗教場所。

特朗普(Donald Trump)周五(22日)呼籲各州重開宗教場所,指美國人目前需要更多祈禱(need more prayer, not less)。特朗普更威脅各州州長如拒絕重開宗教場所,就會推翻(override)這些州長。

特朗普更批評各州重開的準則不恰當:

一些州長犯了錯,他們允許酒舖和墮胎診所開放,但不允許教堂開放。

(Some governors have erred by allowing liquor stores and abortion clinics to remain open but not churches.)

喬治·梅森大學政策與政府學院院長羅澤爾(Mark Rozell)分析指,宗教保守派特朗普選民的堅實核心,特朗普正處於競選連任的艱難時期,需要這批選民的支持。

目前美國半數以上的州份都允許宗教場所重開,但其餘州份仍維持社交距離措施,不少宗教組織為安全起見為決定暫時關閉。

雖然特朗普要求各州加快重開,但實際上應由各州政府及州長決定何時解除居家令及重新開放。德州大學法學教授弗拉德克(Steve Vladeck)更於社交媒體Twitter指,並無憲法或法律賦予美國總統單方面權力,來推翻各州的居家令,不論是適用於一般情況或針對宗教場所。

