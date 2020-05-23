【港版國安法】美國制裁33間中國企業　奇虎360東方網力等高科技公司在列

美國商務部22日宣布，已將33家中國企業及機構列入實體清單，指這些企業違反人權，或可能涉及大規模殺傷性武器及其他軍事活動，威脅美國國家安全。當中多涉及高科技、AI及人臉識別，包括奇虎360（滬：601360）、東方網力（深：300367）、達闥科技（美：CMDS）、雲從科技、哈爾濱工業大學、烽火通信（滬：600498）、深網視界、中國公安部鑑識中心等。

美國表示，被列入的機構將無法與美企往來交易。

遭制裁的中國企業大部分位於北京、上海、哈爾濱、四川等地，有中國公安部門、知名學府，以及網絡公司奇虎360，軟銀投資的達闥科技，影像監控公司東方網力，知名AI識別企業雲從科技等。

針對實體清單，雲從科技今日（23日）發聲明回應，稱對該決議表示遺憾，公司已對相應情況做好預案。

雲從科技表示，屬預料之中，公司已關注美國商務部的文件及媒體報道，對事件持續予以關注。公司在嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規的基礎上進行商業活動，制定和實施嚴格的人工智慧技術使用的倫理標準，向客戶提供服務，推動人工智慧技術發展。

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