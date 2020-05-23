【中美角力】涉侵人權國安　美制裁33間華企

美國商務部周五（22日）以侵犯人權和威脅美國國家安全為由，宣布將33間中國企業和機構列入貿易黑名單，禁止它們在未獲得美國政府許可的情況下使用美國技術。

商務部聲明指出，共33間中國企業和機構協助大規模監禁、壓制、強迫勞動和使用科技監控新疆維吾爾族，涉及7間科技公司，另有24間政府和商業組織為中國解放軍採購物資。

榜上有名的，其中包括人工智能科技公司東方網力（NetPosa），旗下子公司的人臉辨別技術與穆斯林監控計劃有關；網路安全公司奇虎360（Qihoo 360）亦在名單之列，該公司曾經赴美上市，最近宣稱美國中情局 (CIA) 自2008年起攻擊中國；還有日本軟銀亦有份參股的雲端智能機械人開發商達闥科技（CloudMinds），該公司去年已被禁止將技術從美國子公司轉移到中國。

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據報，被美國新增到黑名單的華企還包括雲從科技 （CloudWalk）、烽火通信（FiberHome），而黑名單中主要經營人工智能和人臉辨識市場的企業，正是美國半導體巨頭Nvidia（美：NVDA）和Intel（美：INTC）著力投資的兩個領域。

美國去年10月將28間中國科技公司及公安部門列入美國出口管制黑名單內，當中包括海康威視，原因亦是它們參與北京對新疆維吾爾族及其他回教少數民族的打壓。

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