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【美股午市】中美緊張關係升溫  道指午市軟

環球經濟金融 01:49 2020/05/23

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香港問題進一步加劇中美關係緊張，美國總統特朗普揚言，中國政府繼續推行港版國安法，美方會作出強烈回應，但中國同時表明會執行中美貿易協議，美股周五曾跌180點後窄幅上落。追蹤細價股表現的羅素2000指數，早段曾升0.5%後倒跌。

本港今晨1時35分，道指跌84點，報24389點，標指跌2點，報2946點，納指升22點，報9307點；Stoxx歐洲600指數收市微跌。

標指11個板塊6個上升5個下跌，能源股跌1.7%表現最差，金融及工業股亦跌逾0.6%；房地產股逆市升1.4%最佳。

因應新冠肺炎疫情，中國首次不設國內生產總值（GDP）目標，令外界憂慮疫情拖低中國這個全球第二大耗油國的原油需求。紐約期油曾跌9.4%，報30.72美元；布蘭特期油最多挫7%，報33.54美元。兩油午市跌幅收窄至2.1%及2.7%。

中美緊張升溫，風險胃納轉弱，資金投向美元和其他避險資產。美滙指數最多升0.5%，報99.87。日圓曾升0.3%，報107.32兌1美元。現貨金最多漲0.8%，報1740.29美元。美債價升息跌，10年美債息低見0.6234厘，跌幅4點子。

美股 中美關係 特朗普 標準普爾500指數 國安法 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 中國 美國 新冠肺炎疫情

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