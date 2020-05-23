【港版國安法】英加澳三國罕發聯合聲明：國安法破壞一國兩制

英國外相藍韜文（Dominic Raab）、澳洲外相Marise Payne以加拿大外相François-Philippe Champagne罕有發表聯合聲明，指三國非常關注有關訂立國安安全法例。聲明指，中英兩國簽署的聯合聲明指出，香港將擁有高度自治權，還規定香港的法律應確保港人人身、新聞、集會結社的權利及自由，並確保兩項聯合國人權公約--《公民權利和政治權利公約》和《經濟，社會，文化權利國際公約》仍然有效。

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聲明又提及，在沒有人民、立法機關或司法機構直接參與的情況下，替香港訂立這項法例，顯然破壞「一國兩制」原則。

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