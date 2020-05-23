  • 27°C
香港時間 : 2020523日 (六) 01:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】英加澳三國罕發聯合聲明：國安法破壞一國兩制

環球政經 00:30 2020/05/23

分享：

英國外相藍韜文（Dominic Raab）、澳洲外相Marise Payne以加拿大外相François-Philippe Champagne罕有發表聯合聲明，指三國非常關注有關訂立國安安全法例。聲明指，中英兩國簽署的聯合聲明指出，香港將擁有高度自治權，還規定香港的法律應確保港人人身、新聞、集會結社的權利及自由，並確保兩項聯合國人權公約--《公民權利和政治權利公約》和《經濟，社會，文化權利國際公約》仍然有效。

相關新聞: 【港版國安法】譴責中國單方面強推　美國國務卿：敦促北京重新考慮國安法

相關新聞: 【外資撤走】《路透》引述私人銀行家：富豪擬從香港撤資

聲明又提及，在沒有人民、立法機關或司法機構直接參與的情況下，替香港訂立這項法例，顯然破壞「一國兩制」原則。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

 

撰文 : 國際組

遊行集會 人權 一國兩制 國安法 加拿大 澳洲 香港 英國

下一篇文章

【港版國安法】譴責中國單方面強推　美國國務卿：敦促北京重新考慮國安法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【港版國安法】憂「國安法」 移民顧問：移民台灣查詢起碼急升10倍
【港版國安法】憂「國安法」 移民顧問：移民台灣查詢起碼急升10倍
【港匯急插】人大擬推「港版國安法」　港匯夜期異動
【港匯急插】人大擬推「港版國安法」　港匯夜期異動
【海外移民】移民生活不似預期　港夫婦稱不後悔︰早走遲走　點都會走
【海外移民】移民生活不似預期　港夫婦稱不後悔︰早走遲走　點都會走
【外資撤走】《路透》引述私人銀行家：富豪擬從香港撤資
【外資撤走】《路透》引述私人銀行家：富豪擬從香港撤資
【阿里業績】阿里巴巴今公布全年業績　大行料純利升三成
【阿里業績】阿里巴巴今公布全年業績　大行料純利升三成