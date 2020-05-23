  • 27°C
香港時間 : 2020523日 (六) 01:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港版國安法】英加澳罕有聯合聲明表達關注 歐盟促尊重一國兩制

環球政治 01:04 2020/05/23

分享：

全國人大會議將審議「港版國安法」，引發國際關注。英國罕有聯同加拿大和澳洲發表聯合聲明，表達深切關注；歐盟亦發聲明指，會密切注視事態發展。

【港版國安法】蓬佩奧譴責中國推國安法 促三思後行（附美國務院聲明）

【港版國安法】特朗普：美國會強烈回應

在英加澳3國聯合聲明提到，3國對在香港引入國安法的建議深表關注，重申《中英聯合聲明》由中英兩國簽署，並具有法律約束力，當中提到香港將擁有高度自治，還規定香港法律將確保包括人身、新聞、集會、結社和其他權利和自由，以及確保兩項聯合國人權公約規定（即 《公民權利和政治權利公約》和《經濟，社會，文化權利國際公約》）在港仍然有效。

３國聲明又提到，在沒有民眾、立法機關或司法機構直接參與的情況下，代表香港制定國安法，顯然會破壞一國兩制的原則。

歐盟聲明則提到，一國兩制下，歐盟在持續穩定繁榮的香港有著重大利益，歐盟非常重視根據《基本法》和國際承諾（即中美聯合聲明）維護香港的高度自治。

歐盟認為，假如《基本法》第23條能夠在香港進行民主辯論，跟主要利益各方磋商、並尊重香港受保護的權利和自由，將是通過國安法的最佳途徑，並可維持香港的高度自治和一國兩制原則。

歐盟將繼續密切關注事態發展。

責任編輯：方賢

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

外交 政治 加拿大 澳洲 英國 香港 一國兩制 基本法 國安法 歐盟

上一篇文章

【英國疫情】英國下月8日起 入境旅客必須隔離14天

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日 時間01:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌
【中美角力】「未試過要可憐美國」華府形象歐洲大跌
新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日 時間01:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月23日 時間01:00）
【中美5G角力】華為140萬人研鴻蒙「能媲Android」
【中美5G角力】華為140萬人研鴻蒙「能媲Android」
特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平
特朗普連發4帖罵中國 扯上「好朋友」習近平
【國安法影響】中美重上撞車軌道 香港恐難全身而退
【國安法影響】中美重上撞車軌道 香港恐難全身而退
【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍
【港版國安法】VPN下載量急升 NordVPN單日增120倍