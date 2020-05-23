【港版國安法】英加澳罕有聯合聲明表達關注 歐盟促尊重一國兩制

全國人大會議將審議「港版國安法」，引發國際關注。英國罕有聯同加拿大和澳洲發表聯合聲明，表達深切關注；歐盟亦發聲明指，會密切注視事態發展。

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在英加澳3國聯合聲明提到，3國對在香港引入國安法的建議深表關注，重申《中英聯合聲明》由中英兩國簽署，並具有法律約束力，當中提到香港將擁有高度自治，還規定香港法律將確保包括人身、新聞、集會、結社和其他權利和自由，以及確保兩項聯合國人權公約規定（即 《公民權利和政治權利公約》和《經濟，社會，文化權利國際公約》）在港仍然有效。

３國聲明又提到，在沒有民眾、立法機關或司法機構直接參與的情況下，代表香港制定國安法，顯然會破壞一國兩制的原則。

歐盟聲明則提到，一國兩制下，歐盟在持續穩定繁榮的香港有著重大利益，歐盟非常重視根據《基本法》和國際承諾（即中美聯合聲明）維護香港的高度自治。

歐盟認為，假如《基本法》第23條能夠在香港進行民主辯論，跟主要利益各方磋商、並尊重香港受保護的權利和自由，將是通過國安法的最佳途徑，並可維持香港的高度自治和一國兩制原則。

歐盟將繼續密切關注事態發展。

責任編輯：方賢

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