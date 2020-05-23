【至叻板塊】估佢唔到　逆市升4%

港版「國安法」猶如核彈炸散大市，周五（22日）恒指收報22930點，一周挫800多點。今次跌市的覆蓋面相當全面，在50個板塊之中，只有4個板塊仍然錄得升幅，其餘皆跌，所以將其形容為核彈，實不為過！

事實上，能夠逆市上升的板塊，除了黃金股，有避險性質之外，大多有特殊理由。例如，今周表現至叻的玻璃板塊，一周平均漲幅4.3%，全靠一隻中國玻璃（03300）單天保至尊，累積升幅達21.3%。不過，有關中國玻璃的消息卻欠奉，說不定有春江鴨先行入市，往後說不定有好消息跟尾，不妨望多兩眼。

其次，紡織板塊屬第二叻板塊，跟玻璃板塊類似，共有兩隻股份撐起全家，包括超盈國際（02111）和南旋控股（01982），分別上升16.4%及15.9%，令整個板塊平均上升2.5%。其中，南旋早前公布盈喜，預告業績由虧轉盈，全年賺介乎1.3億至1.7億元，主要因上年度有減值虧損。若撇除此因素，今年度盈利應較上年度倒退才對，故股價升幅頗為「無厘頭」。

本港政局風雨欲來，不得不提地產板塊。今周表現最水皮，平均跌幅達到9.5%，以太古地產（01972）及信和置業（00083）跌得最甘，信置一周大挫12.6%，收報8.97元，認真慘情！

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