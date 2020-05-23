【阿里巴巴股價】阿里上季業績大勝預期 為何美股仍急跌？

▲ 阿里巴巴公佈業績後，美股股價曾急跌5.7%。

電商巨擘阿里巴巴 （09988） 未有如市場預期上季盈利倒退，Non-GAAP純利按年增長11%，大幅超越市場下跌3成預測。受強勁業績表現帶動，阿里周五美股盤前上升，惟開市後股價反而急跌，美股早段曾跌5.7%。

上季疫情衝擊下，阿里同業拼多多（美：PDD）虧損擴大，京東（美：JD）Non-GAAP純利跌近1成，阿里Non-GAAP盈利仍逆勢錄得增長，反映集團強勁抵禦能力。不過不似以往，本次強勁季績未有帶動阿里股價升勢，或與中概股監管壓力及阿里對未來展望有關。

料新財年收入僅增28%

阿里巴巴在公佈業績同時指引，2021財年總收入將會超過6500億元人民幣，相當於按年增長28%。雖然增幅仍逼近3成，但較往年大幅放緩。

上季（財年第四季）為內地疫情最嚴重季度，阿里巴巴財年收入仍按年增長35%。然而，集團對2021財年（2020年4月至2021年3月）的收入指引僅28%，反映管理層對新財年展望偏向保守，對比近幾年阿里收入增幅均達到4、5成。

阿里首席財務官武衛在業績會表示，未來疫情發展、地緣政治等仍有不確定因素，新財年指引主要是基於集團各業務分部的恢復情況，目前交易額、用戶活躍度均恢復至去年第四季水平。

中概股監管壓力增加

內地咖啡連鎖品牌瑞幸咖啡（美：LK）財務造假事件餘波未了，美國擬收緊中概股上市要求，意味中概股未來將面臨更多監管壓力。

美國參議院日前通過一項草案，要求企業證明不受外國政府的控制，如果公司不能證明，或上市公司會計監督委員會（PCAOB）連續3年無法對公司進行審計核查，以確定其不受外國政府控制，該公司的證券將被禁止在美國的交易所上市，即被強制除牌。

草案將中概股推上風口浪尖，中概股在周五普遍急跌。網易（美：NTES）跌逾9%，百度（美：NTES）跌近7%，京東（美：JD）跌逾6%。