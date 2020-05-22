【業績】奧思半年少賺20%　派中期息6仙

▲ 奧思指，未來數月將繼續按計劃開設新店舖。

美容服務供應商及美容產品零售商奧思 （01161） 截至今年3月底止半年，純利4380萬元，按年跌20%，撇除投資物業公平值變動之虧損後，純利為4730萬元，較去年同期減少14.1%。派中期息6仙，按年跌25%。

期內，營業額按年跌4%至約3.66億元。公司解釋，主因去年下半年香港的社會動盪廣泛干擾正常運作，隨後今年初又爆發新冠肺炎疫情，疫情令顧客不願或難以前往公司的美容服務及產品銷售門市。公司現已利用現有網上銷售平台刺激主要護膚及美容品牌的銷路。

奧思指，未來數月將繼續按計劃開設新店舖，預計揉合水磨坊美容中心和奧思醫學美容中心的旗艦店將於不久後在旺角朗豪坊開業，與現時Glycel店舖設於相同地點；亦將於下半年在將軍澳的一座高端購物中心開設一間Glycel 店舖。

同時，公司會繼續嚴格評估現有實體店舖的表現，將果斷關閉或遷移表現未如理想的店舖，同時與業主磋商，務求在目前營商環境下維持合理的租金水平。

截至今年3月底止，奧思於香港經營12間Glycel Skinspas、14間水磨坊美容中心、2間Oasis Homme中心、3間Oasis Hair Spa生髮活髮中心、3間水之屋水療中心及8間奧思醫學美容中心，並於中國經營3間自營水磨坊美容中心及於澳門經營1間Oasis

Beauty Store。

奧思亦計劃投放更多資源加強和提升電子商務和網上購物設施，並提供高效的上門送貨服務，現正擴大隨付運貨品送出的特別禮券之優惠範疇。

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