【周末好去處】九龍區隱世草地大公園　隨時遇到發哥

過去數周香港疫情明顯放緩，困在家已久的港人在假日紛紛到不同旅遊景點散散心，多個旅遊景點如西貢、熱門沙灘等也人山人海。要避開重重的人群，位於九龍城延文禮士道之上的九龍仔公園，就是九龍鬧市中一個不錯的選擇。

▲ 九龍仔公園設有多款運動場地，如足球場、籃球場等



九龍仔公園位於九龍城的邊皮位置，也鄰近九龍塘，公園佔地近12公頃，設有不同的設施，包括運動場、緩跑徑、足球場、滾軸溜冰場、籃球場、游泳池、兒童遊樂場、健身園等。由於公園處於小山丘上，景色十分遼闊。

▲ 公園人流相對不多，可放鬆地慢走

公園最大的賣點，擁有多個大草地，包括最具特色、種有125棵洋紫荊樹的洋紫荊園，每逢假日，公司也吸引不少家庭來享受家庭樂，小朋友有足夠空間跑跑步，或玩球類遊戲如打羽毛球、踢足球等。也有不少情侶前來野餐或「放空」一下。

▲ 洋紫荊園是康文署供公眾租訂作舉行婚禮地點

▲ 也設有標準運動場，不少學校及公司也在此舉行運動會



九龍仔公園除吸引一家大小前往遊玩，也是不少跑步高手的訓練場地，公園設有一個「八」字型緩跑徑由一個大小圈組成，全程1,400米。居於九龍塘、經常在九龍城出沒的巨星周潤發（發哥），也被傳媒「捕獲」過在九龍仔公司跑步。有機會前來公園，不妨留意一下發哥會否在你身邊跑過呢!

▲ 大草地是野餐的好選擇呢！

▲ 春天時公園滿布美麗的花朵

▲ 公園內設有健身園

▲ 公園設有兩層兒童遊樂場，但在疫情下暫時關閉



交通資訊：

如何前往九龍仔公園﹖

1. 1、11D、11K、75X、85、85A、85B、85C、11、891號巴士也途經聯合道，在東寶庭道下車，之後入廷文禮士道，左轉到公園東面入囗

2. 如在九龍塘港鐵站出發，可乘25M號綠色專線小巴到近喇沙利道下車，由公園西面入囗內進公園

3. 樂富港鐵站，步行需時10 分鐘

▲ 九龍仔公園位於九龍塘及九龍城中央