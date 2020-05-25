【疫市營商】三大對抗疫情的營商措施

新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情持續，對營商環境帶來打擊。企業應轉戰到社交媒體，作為主要途徑接觸客戶，透過網絡與足不出戶的客戶保持緊密聯繫，讓企業能夠繼續營運，減低疫情帶來的經濟影響。

定期置頂最新消息增加透明度

面對疫情，企業的應對手法尤其重要，亦會影響客戶對品牌的觀感。企業應積極主動在官方網站、Facebook專頁或Instagram商業帳號發佈通告，例如把相關帖文在Facebook專頁置頂，讓公眾了解企業有關營業時間或銷售產品的應對措施，以及處理客戶查詢和訂單的方式。企業亦可以透過電郵或推送通知直接與客戶發送有關信息。此外，企業要定期透過世界衛生組織、香港衛生防護中心等官方渠道，掌握疫情最新資訊，以調整企業的應對措施，向公眾發佈即時和準確的消息，增強客戶對品牌的信心。

進行線上品牌推廣活動

為配合防疫工作，企業應盡量避免舉行大型公眾活動，以減低病毒傳播的風險。企業可將實體的推廣活動或研討會轉為線上，或是透過社交平台例如Facebook進行現場直播，減少人群聚集的同時，活動資訊亦能廣泛傳播。企業亦可透過Facebook獲取有關顧客群的數據，以便投放合適的廣告進行品牌推廣，並利用社交平台及官方網站的互相配合，為客戶提供一站式的線上購物體驗，達致最佳宣傳及銷售效果。活動結束後，企業可參考Facebook帖文下的留言，以完善下一次活動的流程。

利用網上平台作為聯繫客戶的媒介

疫情狀況尚未明朗，企業的應對措施倘若能公開給予公眾知情，例如透過Instagram Direct 、Facebook Messenger，或 WhatsApp Business 帳號與客戶溝通，並積極回覆客戶的查詢及增加資訊傳遞的透明度，便能加強客戶的忠誠度。企業亦應從客戶的角度出發，創建問題集提供明確資訊，並建立完善的答覆內容指南和資源，以及撰寫涵蓋電郵、Facebook Messenger或Instagram等對外平台媒介的範本，讓所有員工能更加準確回答客戶的詢問。此外，企業可透過Facebook Messenger的功能建立一系列自動化問題和提示，不受時間限制即時回答客戶的查詢，也避免要用人手處理大量常見問題，節省成本同時亦貼心照顧到客戶的需要。

社交媒體提供多元化的資源和服務，能有效幫助企業加強與客戶的互動，並利用嶄新的宣傳手法增加品牌關注度。企業可改變現有的營運模式，以網絡和社交媒體作主要平台繼續進行營銷活動，在疫情困境中尋覓新出路。

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