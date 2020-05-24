BNP報告：重啟世界工廠　薦5大低撈板塊

BNP財富管理發表報告指，第二階段中美貿易戰是股市短期最大變數，股市最近因經濟數據不佳而捱沽，而規模龐大的刺激措施又尚未完全執行，所以目前正是進入中國股市的好機會。該行認為部分在新冠肺炎「全球大流行」期間表現十分慘淡的周期性板塊，有望在股市反彈期間跑贏大市。

報告指出，對股市投資者而言，經濟壞消息往往伴隨著政策利好消息，中國當局很可能加碼刺激措施，以重啟世界工廠。股市最近因經濟數據不佳而捱沽，而規模龐大的刺激措施又尚未完全執行，所以目前正是進入中國股市的好機會。

BNP推薦以下5個板塊

1 消費板塊

隨著中國復工率接近100%，疫情期間被抑制的強勁需求短期內應會帶動中國消費板塊大幅反彈。汽車銷售降幅高峰期可能已經過去，隨著越來越多的城市開始實施刺激措施，比如增加車牌配額、農村購車補貼等，未來幾個月的汽車銷量可能會反彈。運動品牌線下銷量於3月及4月開始穩健復甦，新冠肺炎疫情停產期間的線上銷售亦跑贏同行。

2 油氣板塊

石油期貨交易活動對短期油價構成的干擾似乎暫歇，而石油巨頭紛紛大刀闊斧削減股息和成本，該行有信心她們能夠挺過這場暴風雨，而且有望透過折價收購一些受困的環球小型油企來加強表現及擴大規模。展望第二季度，盈利可能因上游虧損以及庫存進一步受損而進一步承壓。 但令人鼓舞的是，隨著經濟活動的恢復，下游板塊的利用率和產量將比上一季度有所提高，而且煉油利潤將趨於穩定。

3 房地產板塊

主要發展商今年4月的合同銷售按年增長2%，從非常疲軟的2、3月反彈。年初至今，大型發展商的合同銷售仍比去年首四個月低11%。隨著新樓盤不斷迎頭趕上，該行對5月銷售表現持樂觀態度，但對今年下半年的需求是否能持續持審慎態度。該行繼續看好具備以下條件的發展商：1) 流動性良好；2)可受惠於較發達城市樓市政策放寬；3)能在今年實現穩健的每股盈利增長；及4)具有潛在的利好催化劑，比如物業管理公司上市。

4 航空板塊

航班數量可能於未來幾個月內恢復，這取決於兩大主要催化劑，即1)旅行禁令因疫情控制情況好轉而有所放寬，及2)政府可能推出的刺激措施。然而還需關注影響盈虧的兩大變量：1) 油價繼續低企，疲軟的國際運輸會抑制對煤油的需求，油價每上升1%，三大航企的盈利將會下跌7%至16%；2) 人民幣兌美元匯率在6.9至7.2區間企穩。

5 綫下教育

青海、新疆、山西、江蘇等省份高校於4月陸續復課。根據教育部規定，會優先安排有科研任務的畢業生和研究生復課。 另外，教育部已加快獨立學院轉型，年初已批准11個學院轉型。