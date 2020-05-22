  • 27°C
香港時間 : 2020522日 (五) 22:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

恐怖情緒升溫　準買家縮沙拒簽約

股樓投資 22:00 2020/05/22

分享：

港股單日急跌逾1,300點，收跌5.56%，創近5年最大單日跌幅。股市急跌，樓市或多或少受影響。市場消息指，將軍澳海天晉7A座中層H室，實用面積455平方呎，原定周五（5月22日）簽約，惟準買家以看淡樓市前景為由，放棄入市。

有地產代理坦言，「港版國安法」或成中美博弈新戰場，更令人想起早前的貿易戰，加上股市急跌，故部分買家情願靜觀其變，以免入市後即「接火棒」。除了縮沙拒簽約，綜合代理資訊，各區也有買家擔心後市，取消睇樓。

此外，成交紀錄冊顯示，永泰地產（00369）旗下屯門THE CARMEL有買家撻訂。據資料顯示，屋苑26號洋房，於去年1月以約1,995.7萬元賣出，並於同月簽署正式買賣合約，惟買家今日終止交易，料遭沒收逾399萬元訂金。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 柳家平

二手市場 撻訂

下一篇文章

【美股戰報】「港版國安法」殺到　中美角力勢加劇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港匯急插】人大擬推「港版國安法」　港匯夜期異動
【港匯急插】人大擬推「港版國安法」　港匯夜期異動
【遙距營商計劃】想分「肥豬肉」點知中曬伏？　科技公司：無個人食得飽
【遙距營商計劃】想分「肥豬肉」點知中曬伏？　科技公司：無個人食得飽
【阿里業績】阿里巴巴今公布全年業績　大行料純利升三成
【阿里業績】阿里巴巴今公布全年業績　大行料純利升三成
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【中美金融戰】美退休基金持倉20大中資股揭盅　若全沽出或重創港股
【港股開市】恒指早段跌近800點　本地地產股重創
【港股開市】恒指早段跌近800點　本地地產股重創
【港版國安法】憂「國安法」 移民顧問：移民台灣查詢起碼急升10倍
【港版國安法】憂「國安法」 移民顧問：移民台灣查詢起碼急升10倍