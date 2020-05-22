恐怖情緒升溫　準買家縮沙拒簽約

港股單日急跌逾1,300點，收跌5.56%，創近5年最大單日跌幅。股市急跌，樓市或多或少受影響。市場消息指，將軍澳海天晉7A座中層H室，實用面積455平方呎，原定周五（5月22日）簽約，惟準買家以看淡樓市前景為由，放棄入市。

有地產代理坦言，「港版國安法」或成中美博弈新戰場，更令人想起早前的貿易戰，加上股市急跌，故部分買家情願靜觀其變，以免入市後即「接火棒」。除了縮沙拒簽約，綜合代理資訊，各區也有買家擔心後市，取消睇樓。

此外，成交紀錄冊顯示，永泰地產（00369）旗下屯門THE CARMEL有買家撻訂。據資料顯示，屋苑26號洋房，於去年1月以約1,995.7萬元賣出，並於同月簽署正式買賣合約，惟買家今日終止交易，料遭沒收逾399萬元訂金。

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