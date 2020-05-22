【美股開市】道指逾跌100點 港版國安法加劇中美緊張

港版國安法的問題進一步加劇中美關係緊張，美國總統特朗普揚言，中國政府繼續推行港版國安法，美方會作出強烈回應；但中國同時表明會執行中美貿易協議，美股周五審慎，道指稍微低開，跌幅之後擴大，最多挫114點。

晶片股Nvidia（美：NVDA）股價彈2.1%，主因上季業績住，經調整後每股盈利1.8美元，優於市場預期的1.69美元；收入30.8億美元也勝過預期的30億美元。

電腦商惠普（美：HPE）上季業績遜預期，每股盈利22美仙，較市場預期少7美仙，而收入60億美元亦差過預期的63.2億美元，拖累股價挫8.6%。

中美緊張升溫，風險胃納轉弱，資金投向美元和其他避險資產。美匯指數最多升0.5%，報99.87；日圓曾升0.3%，報107.32兌1美元；現貨金最多漲0.8%，報1740.29美元；美債價升息跌，10年美債息低見0.6234厘，跌幅4點子。

因應新冠肺炎疫情，中國首次不設國內生產總值（GDP）目標，令外界憂慮疫情拖低中國這個全球第二大耗油國的原油需求。紐約期油曾跌9.4%，報30.72美元；布蘭特期油最多挫7%，報33.54美元。

責任編輯：方賢

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