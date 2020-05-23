【新加坡疫情】確診破3萬 馬來西亞有內閣官員染疫

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【中澳貿易戰】中國加大麥關稅 澳洲夢醒時辰到
新加坡新增確診感染新冠肺炎的病例回落，但仍增614人染疫。絕大部分患者都是住在外籍勞工宿舍的外勞，全國累計確診病例達突破3萬宗。另外，鄰國馬來西亞有內閣官員確診，曾與該名官員同場開會首相毛希丁（Muhyiddin Yassin）須居家隔離14天。
新加坡是東南亞確診人數最多的國家，累計超過3.4萬人染疫，23人死亡。新加坡周四（21日）新增的死亡個案是一名73歲男子，他於4月中確診，患有高血壓、高脂血症等疾病。
新加坡4月初以來，確診人數激增，幾乎每天維持3位數增長，但疫情似乎趨穩。衛生部指，本地的社區感染個案已從一周前平均每天新增7宗，降至過去一周平均每天6宗。
另外，在馬來西亞，首相署周五（22日）傍晚發表聲明表示，毛希丁日前主持內閣會議後，召開首相署會議討論行政事務，其中一名與會官員其後確診，所有出席過會議的官員需接受檢測。
國際貿易及工業部長Mohamed Azmin bin Ali的胞妹在社交媒體發文指，姐姐確診新冠肺炎，目前在醫院接受治療。大馬累計逾7000人確診，115人病逝。
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記者：韓羚